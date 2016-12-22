Европейские спецслужбы показали пример того, как не надо бороться с терроризмом

Больше года Европу сотрясают крупные резонансные теракты: атака на Париж, серия взрывов в Бельгии, грузовик, врезавшийся в отдыхающих на бульваре в Ницце, стрельба в в торговом центре Мюнхена. И это далеко не полный список.

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Высказывается мнение, что Франсуа Олланд не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы президента, потому что не смог обеспечить необходимый уровень безопасности в стране. В это же время канцлер Меркель продолжает говорить о улучшении борьбы с террористической угрозой, а в это время в немецкой столице грузовик давит покупателей на рождественской ярмарке.

В чем причины неудач бельгийских, немецких и французских спецслужб? На этот и другие вопросы Pravda.Ru ответил экс-руководитель Управления правительственной информации России Александр Михайлов.

— Чему российские спецслужбы могли бы научить европейских коллег в плане борьбы в террористами?

— Можно обучать обучаемых, но необучаемых обучать бесполезно. Несколько месяцев назад произошел теракт во Франции с помощью грузовика. И вот на днях произошло то же самое в Германии. Любая страна, которая "сканирует поляну" в сфере борьбы с терроризмом, всегда рассматривает проявления террористических угроз для того, чтобы исключить их у себя в стране.

В данном случае мы этого не видим, и это нонсенс. Не только не учитывается опыт Франции, но и по подозрению в террористическом акте разыскивается гражданин из Туниса который, который совершенно недавно был задержан за насильственные действия и отпущен. И не понятно, почему они в первый раз не выяснили, как он проник на территорию Германии.

Поэтому, конечно, если говорить о спецслужбах России и Европы, то мы говорим о совершенно разных оперативных условиях их существования, разных практиках в подходах и, самое главное — разном менталитете.

В России на сегодняшний день значительная часть террористических атак предотвращается на стадии замысла, а не на стадии исполнения. То есть мы можем утверждать, что у нас ведется достаточно активная упреждающая оперативно розыскная деятельность.

А в западных странах ситуация выпущена из-под контроля. И сегодня они просто физически не в состоянии противостоять этим угрозам, поэтому мой прогноз не благостный: в течении последующих нескольких дней произойдёт еще несколько террористических актов, причем в тех странах, где полиция находится в расслабленном состоянии.

— То есть, слабое место европейских спецслужб — это упреждающая детальность, которую они не ведут, не реагируя на сигналы?

— Во-первых, это вялая реакция на ту информацию, которую мы им предоставляем. Вспомните бостонский террористический акт, о котором мы предупреждали. Второй момент: они совершенно не пытаются перестраивать свое законодательство, которое позволяло бы той же самой полиции работать на упреждение.

Многие так называемые "западные ценности", которые сегодня выданы в качестве постулата существования Европейского союза, стали работать против него. Надо менять законодательство не только с точки зрения работы в толпе, но и с точки зрения оперативно-розыскной деятельности и самое главное, им нужно изменить миграционное законодательство, чтобы эта зараза не проникла из других стран.

К сожалению, мы ничего такого не видим. При этом мы видим, что ряд районов в центральной Европе абсолютно закрыты для посещения полиции. Как в этих условиях может страна вообще существовать, если у них граждане и не граждане этой страны живут по разным законам?

Поэтому, конечно, все, что сегодня происходит в Европе, — это следствия той самой неразумной, в том числе миграционной политики, которую они проводили последние 20 лет. А как сегодня они будут выруливать, очень сложно говорить, потому что сейчас критическая масса мигрантов и лиц, разделяющих их взгляды, уже превышает реальную численность полиции.

— Алексей Георгиевич, недавно в России были проведены спецоперации по ликвидации исламских группировок в Центральной России - в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, хотя раньше это было характерно лишь для Кавказа. Как к этому можно относиться? Это провал, что мы допустили группировки в центр России? Или, наоборот, успех, что мы не допускаем их распространения?

— На определенном этапе времени исламисткие группировки успешно работали среди населения на Северенном Кавказе, в Татарстане, в Башкирии и так далее. Сегодня в большой степени нам удалось нормализовать обстановку и купировать это влияние.

Но мы начинаем сталкиваться уже с импортом этой идеологии через мигрантов. Поэтому когда мы с вами говорим о ликвидации группировок, то мы говорим о задержании лиц, но это не факт, что эти лица будут осуждены, или что они совершали преступления.

Если эти лица являются носителями исламистких взглядов, но не совершили преступление, мы просто их высылаем. Если же они занимались активной деятельностью, вербовочной деятельностью, подготовкой к террористическим атакам — это уже другой вопрос, это регулируется уголовным кодексом Российской Федерации.

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