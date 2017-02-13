Кто вы, герр Штайнмайер?

Президентские выборы в Германии, которые состоялись в воскресенье, 15 февраля, закончились победой экс-министра иностранных дел страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Конечно, это не стало сенсацией, поскольку именно его с самого начала видели "идеальным кандидатом" на этот пост.

Фото: AP

В пользу Штайнмайера говорило многое, и прежде всего — его 20-летний политический опыт: он руководил государственной канцелярией в Нижней Саксонии, возглавлял ведомство канцлера при Герхарде Шредере, был министром иностранных дел в первой и второй больших коалициях при Ангеле Меркель, а также возглавлял СДПГ (с сентября по октябрь 2008 года).

Сегодня Штайнмайер — один из самых популярных политиков в Германии. Достаточно посмотреть на его рейтинг среди населения страны: бывшего министра иностранных дел поддерживают 79% немцев, а негативно относятся к нему только 15%. Эти цифры весьма красноречивы, особенно в сравнении с уровнем поддержки среди жителей страны Ангелы Меркель: 55% при 44% несогласных с ее политикой.

С этой точки зрения, для нынешнего канцлера ФРГ победа Штайнмайера на президентских выборах — почти готовая победа самой Меркель на выборах в Бундестаге осенью 2017 года: с ее дороги к четвертому канцлерскому сроку ушел самый главный потенциальный противник.

Буквально сразу после известия о назначении Штайнмайера президентом ФРГ вспомнили и о том, что он "большой друг России". И ведь действительно, еще не так давно немецкие СМИ просто обрушивались на главу внешнеполитического ведомства именно по этому поводу. К нему даже приклеили популярный в Германии мем Russland-Versteher — (дословно: "россиепониматель").

И это "понимание России" Штайнмайеру ставили в упрек, особенно на фоне его высказываний о необходимости сближения Германии с Россией при явной неприязни к Америке, а потом и к новому президенту США Дональду Трампу. Впрочем, начальство его за последнее даже хвалило некоторое время назад.

Запомнились многим слова нового президента Германии о маневрах НАТО в Польше, которые Штайнмайер назвал "бряцанием оружием с боевыми кличами с целью разжигания войны", после чего случился скандал в правящей коалиции (ХДС/СДП). Упрекали экс-министра иностранных дел и за его призывы к снятию санкций с России.

Казалось бы, перед нами откровенно пророссийский политик. Но так ли это? По мнению немецкого журналиста и писателя Ульриха Хайдена, такое впечатление ошибочное. В беседе с Pravda. Ru Хайден отметил: "Может быть, его тон не такой, как в наших СМИ. Но, в принципе, он не отходил от линии Америки, Обамы — что надо давить на Россию. Может быть, он это говорил в более мягкой форме, но никогда не отходил от этой линии, и только иногда давал надежды, что, может быть, санкции постепенно сократятся". Журналисты в последнее время довольно часто называют Штайнмайера "волком в овечьей шкуре" — и это также подтверждает слова Хайдена о том, что новый президент Германии на деле "совсем не то, чем кажется".

Выиграет ли Россия от назначения Штайнмайера на пост президента — вопрос будущего. Но уже сейчас многие эксперты считают, что переезд экс-министра во дворец Бельвю не слишком поможет в вопросе разрешения российско-германского кризиса: все-таки бразды правления государством останутся в руках канцлера ФРГ. Недаром должность президента в Германии считается своего рода "политической пенсией": звание громкое, а серьезных полномочий почти никаких нет.

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