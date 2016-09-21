Глава ВАДА объявил о прекрасных отношениях с Россией

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Россией. Как рассказал Риди в интервью "Р-Спорт", агентство вместе с Россией "расследовали много вещей, стараясь вернуть российской национальной антидопинговой организации(РУСАДА) соответствие кодексу ВАДА".

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Крейг Риди отметил, что РУСАДА уже "проделала определенную работу в этом направлении". "У нас есть два независимых эксперта, которые работают и живут в Москве. Мы хотим, чтобы этот вопрос разрешился", — добавил Риди. — "Соответствие российской организации кодексу ВАДА положительно повлияет на российский спорт и спортсменов".

Глава ВАДА выразил уверенность в том, что решение антидопингового агентства по ранжированию санкций за несоответствие кодексу организации пойдет на пользу атлетам и чистому спорту.

Также Риди добавил, что глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен обладает доказательствами приема допинга российскими спортсменамина во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По словам Крейга Риди, доклад будет опубликован до конца октября.

"Надеюсь, что доклад Макларена будет целиком. И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства", — цитирует слова Риди "Р-Спорт".

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, заморозила работу московской антидопинговой лаборатории и объявила о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

Ранее Правда. Ру писала, что группа хакеров, именующих себя Fancy Bear выложила в Сеть документы, согласно которым некоторые спортсмены употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства. Среди них оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль, бегун из Великобритании Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех. Всего в списках значатся более 50 фамилий. Среди них спортсмены из Аргентины, Бельгии, Канады, Дании, Испании, США, Бурунди, Франции, Великобритании, Польши, Чехии, Румынии, Германии и России.

Часть спортсменов из этого списка на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стали призерами. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкании ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призера ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).

Выяснилось, что допинг-тест не прошли золотая медалистка по плаванию Пернилла Блюм (Дания), обладательница золота в гребле Наталья Мадай (Польша), а также бронзовые призёры из Чехии (теннисистка Петра Квитова) и Румынии (гребец Роксана Когиану). Всемирное антидопинговое агентство также закрывало глаза на употребление допинга теннисистками Сереной и Винус Уильямс, а также гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

ВАДА признало подлинность опубликованных документов, но сразу обвинило в взломе российских хакеров, что это они организовали утечку конфиденциальных данных, чтобы таким образом отомстить за недопуск на Игры в Рио легкоатлетической сборной и паралимпийцев.

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