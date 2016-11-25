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Источник Правда.Ру

Вадим Горшенин: Кому выгодны слухи о Навальном и Белых

Общество

В свете возобновления судебного рассмотрения дела Алексея Навального по "Кировлесу", издание "Ведомости" неожиданно поведало о некой "игре, которую ведет Кремль".

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Как сообщило издание, "знакомый бывшего кировского губернатора Никиты Белых рассказал, что представители администрации президента обещали, что его отпустят под домашний арест, если он даст показания на Навального - с этим в том числе связана недавняя смена адвокатов Белых".

Публикацию "Ведомостей" прокомментировал глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru  Вадим Горшенин:

- Никите Белых представители администрации президента предложили освобождение под домашний арест в ответ на дачу показаний против Навального. 

Эту совершенно прекрасную информацию распространили сегодня "Ведомости" под управлением своего прекрасного редактора, а за ними и весь пул известно каких СМИ. 

Я прочел и у меня появились вопросы. 

1) Как представители администрации президента передали эту информацию Белых, у них есть допуск в СИЗО? 

2) Даже если передали ее (вдруг) через друзей (но как друзья попадут в СИЗО?) или адвокатов, то почему эти принципиальные адвокаты, которые любят общаться с прессой и быть на виду, сообщили ее не прессе напрямую, а знакомому Белых, который, в свою очередь, сообщил ее "Ведомостям"? 

3) Ну еще раз ок, - передали как-то, - но кто может уже процессуально предложить такую сделку? В рамках уголовного дела, по которому задержали Белых, следователю обстоятельства по "Кировлесу" параллельны, он не имеет права о них говорить и что-то там подобное предлагать - "Кировлес" НЕ ЕГО уголовное дело. 

4) Таким образом, процессуально только сам Никита Белых может обратиться в прокуратуру, что он хотел бы дать новые, опровергающие старые, показания по этому делу. Но ведь тогда это лично для него отягчающие обстоятельства (я ничего не путаю?). И тогда - у нас там есть что-то про ложь под присягой? 

5) Ну и, собственно, интересен факт обмена, о котором рассказал "знакомый экс-губернатора" "Ведомостям": показания против Навального в обмен на домашний арест. Какой домашний арест, если всё недвижимое имущество Белых арестовано? 

Я в данном случае не изучал дело, это простые размышления постороннего. А порассуждав таким образом, я закономерно подхожу к тому, чтобы определить "сенсацию" "Ведомостей" как обыкновенную "газетную утку". А потому, скажите, разве не подходят "Ведомости" под определение "желтой" политической прессы? 

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Темы Ведомости Никита Белых Вадим Горшенин Алексей Навальный
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