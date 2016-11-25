Вадим Горшенин: Кому выгодны слухи о Навальном и Белых

В свете возобновления судебного рассмотрения дела Алексея Навального по "Кировлесу", издание "Ведомости" неожиданно поведало о некой "игре, которую ведет Кремль".

Как сообщило издание, "знакомый бывшего кировского губернатора Никиты Белых рассказал, что представители администрации президента обещали, что его отпустят под домашний арест, если он даст показания на Навального - с этим в том числе связана недавняя смена адвокатов Белых".

Публикацию "Ведомостей" прокомментировал глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин:

- Никите Белых представители администрации президента предложили освобождение под домашний арест в ответ на дачу показаний против Навального.

Эту совершенно прекрасную информацию распространили сегодня "Ведомости" под управлением своего прекрасного редактора, а за ними и весь пул известно каких СМИ.

Я прочел и у меня появились вопросы.

1) Как представители администрации президента передали эту информацию Белых, у них есть допуск в СИЗО?

2) Даже если передали ее (вдруг) через друзей (но как друзья попадут в СИЗО?) или адвокатов, то почему эти принципиальные адвокаты, которые любят общаться с прессой и быть на виду, сообщили ее не прессе напрямую, а знакомому Белых, который, в свою очередь, сообщил ее "Ведомостям"?

3) Ну еще раз ок, - передали как-то, - но кто может уже процессуально предложить такую сделку? В рамках уголовного дела, по которому задержали Белых, следователю обстоятельства по "Кировлесу" параллельны, он не имеет права о них говорить и что-то там подобное предлагать - "Кировлес" НЕ ЕГО уголовное дело.

4) Таким образом, процессуально только сам Никита Белых может обратиться в прокуратуру, что он хотел бы дать новые, опровергающие старые, показания по этому делу. Но ведь тогда это лично для него отягчающие обстоятельства (я ничего не путаю?). И тогда - у нас там есть что-то про ложь под присягой?

5) Ну и, собственно, интересен факт обмена, о котором рассказал "знакомый экс-губернатора" "Ведомостям": показания против Навального в обмен на домашний арест. Какой домашний арест, если всё недвижимое имущество Белых арестовано?

Я в данном случае не изучал дело, это простые размышления постороннего. А порассуждав таким образом, я закономерно подхожу к тому, чтобы определить "сенсацию" "Ведомостей" как обыкновенную "газетную утку". А потому, скажите, разве не подходят "Ведомости" под определение "желтой" политической прессы?