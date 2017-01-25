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Источник Правда.Ру

Профессор США: Блокадники Ленинграда выжили из-за людоедства?

Общество

Профессор Бостонского университета Алексис Пери издала книгу о блокадном Ленинграде под названием "Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда". По словам автора, события, которые отражены в книге, не имеют отношения к героической борьбе с фашистским захватчиком.

Профессор США: Блокадники Ленинграда выжили из-за людоедства?

Как сообщает "Комсомольская правда", в книге примерно 400 страниц. Основана она на дневниках 125 жителей осажденного города. Алексис Пери утверждает, что люди почти не упоминали врага, напавшего на их страну, — они видели угрозу со стороны своих соседей, представителей власти и даже родственников.

Книга пока не переведена на русский язык. В англоязычной версии издания можно прочитать, в частности, следующие фразы, преподнесенные Пери как цитаты из дневников: "Она ест своих детей, дети едят свою мать", "Я становлюсь животным. Нет хуже чувства, что все твои мысли — о еде". По словам профессора, ее целью было показать новые грани жизни.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года - 871 день. Подвиг блокадников — это, в первую очередь, подвиг простых жителей города, которые в тяжелейших условиях трудились, защищали город и верили в победу.

"Попытки прорыва блокады Ленинграда неоднократно предпринимались и в 1941, и в 1942 годах. Однако добиться этого не удалось. Немцы довольно грамотно оборонялись, используя не только преимущества местности, но и просчеты советского командования.

Советское правительство не воспользовалось имевшейся возможностью для снятия блокады и вывода Финляндии из войны. Дело в том, что она была лишь формальным союзником Германии и по войне с СССР не была связана с ней договорными отношениями. Тем более что союзники СССР по Антигитлеровской коалиции долгое время сохраняли с ней дипломатические отношения. Англичане — до декабря 1941 года, американцы — до лета 1944 года. Несмотря на то, что формально она являлась союзницей Германии. Точно так же, как и Япония, всю войну сохраняла дипломатические отношения с СССР, хотя она вела ожесточенную борьбу против США на Тихом океане", — рассказал ранее Pravda.Ru известный историк Кирилл Александров.

Отметим, жители Запада не знают, какая страна победила фашизм и уверены — СССР лишь помогал Америке уничтожить Гитлера. Мало того, немало граждан ЕС и США уверены, что "Советы напали на Гитлера первыми", что первым космонавтом был… американец, а некоторые японцы и вовсе считают, что ядерный удар по ним нанес Советский Союз.

Приведем наглядный пример. В канун Дня Победы, корреспонденты RT спросили жителей Вашингтона о том, какие страны сыграли главную роль в уничтожении фашизма во Второй мировой войне.

"Соединённые Штаты, Англия, Польша, Россия", — отвечали одни американцы. Другие уверяли, что "ведущая роль в победе над нацизмом принадлежит Соединённым Штатам и Великобритании", но добавляли "мы не уверены". "Франция!", — считали другие опрошенные. "Соединённые Штаты. Австрия участвовала… Япония проиграла. Россия проиграла. Германия проиграла",- делилась с журналистами американка. Она же уверяла репортеров, что в Берлин вошла американская армия.

Впрочем, газета The Washinton Post перед Днем Победы все же признала — хоть граждане США и считают, что во Второй мировой войне победил Запад, но именно СССР принял на себя основной удар нацистской машины и сыграл решающую роль в разгроме Гитлера.

В предпраздничной статье The Washington Post честно говорится "Советский Союз заплатил за победу самую большую цену", и поясняется "исторические битвы, которые в итоге смогли остановить натиск фашистов, проходили на территории СССР". "Мы не должны забывать о том, как Советский Союз победил во Второй мировой войне, заключает издание!",- требуют авторы WP.

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