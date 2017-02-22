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Источник Правда.Ру

Киркоров призывает устроить бойкот

Общество

Как пишет "Комсомольская правда", Киркоров разочаровался в международном музыкальном конкурсе "Евровидение". По его словам, не нужно ехать "туда, где нас не ждут". Он также уверен, что на прошлогоднем соревновании судьи необоснованно поставили певцу Сергею Лазареву "нули". Смысла нет участвовать в конкурсе, уверен исполнитель. "Какой смысл участвовать в конкурсе, в котором просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут?" — задает риторический вопрос Киркоров.

Киркоров призывает устроить бойкот
архив Правды.Ру

Украина примет "Евровидение" во второй раз — в первый раз это было в 2005 году. Кто представит Россию, до сих пор точно неизвестно. Среди из самых явных претендентов — Александр Панайтов. Елена Темникова в свою очередь отказалась от участия в "Евровидение-2017". Первый канал объявит имя участника от РФ до начала марта.

Напомним, что в 2017 году конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая 2017 года. Площадкой "Евровидения-2017" выбран Международный выставочный центр.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по многолетним экспертным оценкам, городам-организаторам проведение такого конкурса обходится обычно в десятки миллионов евро. Самыми дорогими конкурсами "Евровидения" считаются шоу в Копенгагене в 2014 году ($60 млн), Баку в 2012-м ($64 млн), в Москве в 2009-м ($44 млн). Организация конкурса в Вене в 2015 году обошлась в $42 млн (36,7 млн евро). Норвегия на проведение "Евровидения-2010", выложила в $21 млн. Германия потратила на "Евровидения-2011" 25 млн евро ($31 млн).

Далеко не все города окупили эти расходы. Московский финал "Евровидения" был на 100% убыточным, несмотря на отличную организацию.

В 2009 году директор Первого канала Константин Эрнст долго и громко горевал, что канал денег на проведении "Евровидения" не заработает, а только потратит.

Некоторые страны даже вынуждены порой отказаться от участия в конкурсе из-за невозможности найти средства на организацию "Евровидения" в случае победы их участника. Так, к примеру, в 2014 году поступили страны даже побогаче Украины: Сербия, Болгария, Хорватия и Кипр. В 2016 году от борьбы за победу в "музыкально-политическом" в конкурсе ввиду отсутствия денег отказалась Португалия.

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