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Источник Правда.Ру

За отказ от прививок в Ярославле будут судить мать школьницы

Общество

Роспотребнадзор вмешался в конфликт школы и родителей в городе Данилове под Ярославлем. Девочку не пускают на уроки из-за отсутствия прививки. По словам мамы школьницу, такое решение принял директор: ученица может заразить одноклассников полиомиелитом.

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"На меня был составлен протокол об административном правонарушении, который рассматривала комиссия по защите несовершеннолетних и их прав Даниловской администрации. И меня признали виновной, вынесли мне предупреждение", — рассказала НТВ мать девочки.

В Роспотребнадзоре заявили, что никаких препятствий для совместного обучения привитых и непривитых детей нет. Поэтому маме удалось добиться, чтобы ее ребенка пустили на занятия.

Однако руководство школы отступать не планирует. Поддерживает их позицию и местное управление образования. На маму первоклассницы подали иск в суд с требованием перевести девочку в другое учебное заведение.

По мнению экспертов, люди не делают прививки из-за того, что не понимают, как они действуют.

"Надо людям объяснять, почему надо делать вакцинацию, и развенчивать мифы, которые десятками уже гуляют на просторах интернета. Например, типа, я прививался, но все равно болел. Ведь надо понимать, что прививка не защищает от заражения. Она защищает от тяжелых и летальных случаев, от тяжелых осложнений в форме пневмонии, в том числе. Люди страдают от собственной некомпетентности и необразованности, от нежелания думать о себе и своих близких", — рассказал "Правде.Ру" Михаил Щелканов, профессор Дальневосточного федерального Университета, заведующий лабораторией вирусологии Биолого-почвенного института ДВО РАН.

Но делать прививку нужно в проверенных местах — больницах и поликлиниках, а не на улицах и метро, говорят специалисты.

"вакцинация, как любое воздействие биологическим веществом, требует вдумчивого отношения. Нужно понимать: кто перед тобой, можно ли ему это делать в данный момент. В метро и на улице — непонятные люди, непонятные ситуации, никто их не обследует, пришли, сделали и убежали. Это очень опасная история. Я считаю, что стремление расширить число привитых может привести к дополнительным ненужным реакциям", — рассказала Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

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