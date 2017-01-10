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Марина Архипова

Грипп летит на крыльях птиц

Здоровье » Здравоохранение

Россельхознадзор констатировал осложнение ситуации по гриппу птиц и отметил, что особенно сложная ситуация наблюдается сейчас в Крымском, Южном и Северо-Кавказском округах. Насколько опасно положение, Pravda. Ru рассказал Михаил Щелканов, профессор Дальневосточного федерального Университета, заведующий лабораторией вирусологии Биолого-почвенного института ДВО РАН.

Грипп летит на крыльях птиц

Интервью с Михаилом Щелкановым

— Мы все хорошо помним и про свиной грипп. Чем отличаются эти виды?

— Ситуация должна быть понятна, потому что про грипп говорят много лет. Все должны более менее зарубить уже себе на носу определенные тезисы.

Тезис первый: различные варианты вируса гриппа обладают различной тропностью к клеткам млекопитающих, то есть способностью заражать клетки млекопитающих.

Это зависит от активности их глемолютеина к поверхностно-клеточным рецепторам. Эпидемические штаммы, которые заражают клетки млекопитающих, в частности поражают людей, обладают высоким родством, способностью связываться, сеолозидам типа альфа-26. А птичьи варианты, которые поражают птицу и клетки млекопитающих, — альфа-23.

Когда мы говорим про свиной грипп, это на самом деле классический эпидемический грипп, просто он от свиней перекинулся на человеческую популяцию. Это классический альфа-26, афинный по отношению к альфа-26 сеолозидам, это классический эпидемический штамм вируса гриппа.

Вообще свиньи уникальны тем, что на поверхности их клеток присутствуют как рецепторы типа альфа-23, так и типа альфа-26. То есть именно в организме свиней происходит адаптация птичьих вариантов к клеткам млекопитающих. И потом они могут проникать в человеческую популяцию. Более того, все известные пандемии XX-XXI веков так или иначе прошли через организм свиней. Та же самая испанка 1918-19 годов — Н1N1 - прошла через организм свиней.

От птиц — к свиньям, потом к людям. Скажем, русский грипп H2N2 1957-59 годов, затем другие пандемии: гонконгский грипп 1969-70 годов, свиной грипп 2009-2010 годов — это все птичьи варианты вируса гриппа, которые сначала проникли в организм свиней. Там они адаптировались к рецепторам, которые имеются на поверхности клеток млекопитающих, а потом уже проникли в человеческую популяцию. Это классическая схема.

Мы так внимательно следим за птичьими вариантами вируса гриппа, потому что это не просто птичьи варианты вируса, а так называемые высоковирулентные варианты, которые могут очень быстро в организме птиц репродуцироваться до высоких значений. А коль скоро они так делают, то они увеличивают вероятность к преодолению межвидового барьера.

Грипп летит на крыльях птиц. Грипп летит на крыльях птиц
Грипп летит на крыльях птиц

С 1996- года мы наблюдали за вирусами птиц H5N1, потом H5N8, сейчас — за Н5N6. Например, в Японии H5N6 бушует. Россия оказывается зажата с двух сторон - H5N8 и Н5N6. Что сработает, мы не знаем. Это же, как предсказание погоды: общие принципы изменения погодных условий известны, но предсказать температуру с точностью до десятых градусов невозможно.

Так же и здесь, мы понимаем общие принципы формирования новых субтипов, распространения птичьих вариантов вируса гриппа вдоль миграционных путей диких птиц. Но что именно сработает, на 100% сказать не можем. Это хаотическая вероятность.

И это, кстати, лишний раз подчеркивает необходимость проведения планового мониторинга вирусов гриппа в популяциях диких птиц, что сейчас почему-то делается из рук вон плохо. Считается, что у нас есть Россельхознадзор и Роспортребнадзор — федеральные службы. Понятно, что они тоже этим занимаются. Но упускается из виду, что это, в первую очередь, научная проблема.

Именно Академия наук — штаб российской науки — должна возглавить научные исследования в этой области. При всем моем уважении к Россельхознадзору и уж тем более к Роспотребнадзору, надо понимать, что это ведомственная наука. Я много и успешно работал с их специалистами, но здесь проблема, в первую очередь научная, академическая.

Мне удивительно, что государство считает, что достаточно свалить это на ведомственную науку Россельхознадзора, Роспотребнадзора и отчасти Минздрава. А кто будет решать академическое ядро проблемы?

Это почему-то у нас не делается. Вернее, делается, конечно, но только руками энтузиастов. Я себя тоже к таким энтузиастам отношу. Мы вынуждены выкраивать средства из других проектов, чтобы проводить эти академические исследования.

К счастью, я не один такой, еще есть парочка академических ученых, которые этим занимаются. Но системной государственной программы у нас нет.

Но опять же, как только вы мои слова опубликуете, тут же встанут на дыбы представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, отчасти Минздрава, и скажут: нет, мы работаем много лет и весьма успешно. Это все так, но было бы гораздо эффективнее, если бы Академия наук возглавила эти исследования на должном академическом уровне. Этого, к сожалению, не происходит. У нас ведь как всегда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Каковы симптомы, как уберечься? В Москве очень любят кормить голубей…

— В парке покормить голубей вы можете, не боясь птичьего гриппа. В этом случае опасаться в гораздо большей степени надо того же хламидиоза, или вируса болезни Ньюкасла. Он, конечно, для человека не опасен, но какой-нибудь конъюнктивит вызвать может. Вообще, дать какие-то общие рекомендации очень сложно.

Каждый человек должен понимать меру своей компетенции при взаимодействии с любыми природными условиями, будь то:

  • голуби,
  • хомячки в клетке,
  • крысы в подвале или еще что-то.

Если он понимает, что его компетенция превышена, он не компетентен в этом вопросе — лучше туда не соваться, а проконсультироваться со специалистами.

Если человек — профессиональный микробиолог, и он по внешнему виду голубей примерно понимает, что они не являются переносчиками хламидиоза, флаг ему в руки. А если он понимает, что не компетентен, то лучше с ребенком не лезть ни к крысам на помойке, ни к голубям в парке, ни в грязную лужу с амебами и кишечными палочками. Конечно, природа — мать наша, но до известной степени.

 

Грипп летит на крыльях птиц. Грипп летит на крыльях птиц
Грипп летит на крыльях птиц

— Насколько сейчас опасна ситуация? Как можно заразиться птичьим гриппом?

— Птичий грипп пока, именно потому, что не может поражать клетки млекопитающих, не может распространяться капельно-воздушным путем. Он представляет серьезную опасность только тогда, когда проникнет в кровяное русло напрямую. Если птичий грипп проникнет в ваше кровяное русло напрямую, минуя слизистую оболочку, то тогда, скорее всего, получите первичную вирусную пневмонию, летальность которой составляет порядка 60%.

Чтобы это получить, нужно:

  • либо съесть недостаточно проваренное мясо больной птицы,
  • либо ощипать погибшую птицу.

В 2006 году в Азербайджане на берегу Каспийского моря были найдены мертвые лебеди. Азербайджанские девушки их ощипали, чтобы получить ценный лебяжий пух, а там были фекалии, которые содержат вирус птичьего гриппа.

Когда они ощипывали лебедей, естественно, получили мелкие порезы, повреждения кожи рук и занесли эту инфекцию. Были летальные случаи. Поэтому надо быть с этим очень осторожным. Если вы не компетентны, то обратитесь к специалистам либо просто не лезьте, куда не надо.

Прививки помогают?

Конечно. Я бы на месте властей и СМИ гораздо больше привлекал внимание к необходимости вакцинирования, но сейчас уже поздновато. В сентябре нужно было людей взбодрить по поводу вакцинации против гриппа. А то потом, под Новый год начинаются довольно тяжелые болезни, как в этом году, когда сменился штамм на гонконгский, и тот, кто не привился, действительно, получил серьезные последствия, вплоть до пневмонических осложнений.

Еще в начале осени нужно было в колокола бить, а у нас СМИ молчат и больше то о холере на Гаити или в Индии, то о болезнях на Мадагаскаре и в Западной Африке рассказывают. Вместо того, чтобы бить во все колокола, что надо прививаться.

Надо людям объяснять, почему надо делать вакцинацию, и развенчивать мифы, которые десятками уже гуляют на просторах интернета. Например, типа, я прививался, но все равно болел. Ведь надо понимать, что прививка не защищает от заражения. Она защищает от тяжелых и летальных случаев, от тяжелых осложнений в форме пневмонии, в том числе. Люди страдают от собственной некомпетентности и необразованности, от нежелания думать о себе и своих близких.

Беседовала Марина Архипова

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Лебедь Дмитрий, Тихонова Ирина, Беляева Ираида
Темы эпидемия михаил щелканов

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