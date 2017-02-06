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Назван состав оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Общество

 

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фото: Википедия, Сергей Кириенко

Стал известен состав организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Его утвердил председатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Список опубликован на сайте фестиваля. 

Заместителями председателя Оргкомитета назначены вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и советник президента Антон Кобяков.

Всего в оргкомитет вошли 60 человек, в том числе глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минкультуры Владимир Мединский, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр транспорта Максим Соколов.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия. Он пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Участие в нем примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран. Им предстоит успешно пройти этапы конкурсного отбора. Отмечается, что ряд зарубежных стран сформируют свои делегации составом свыше 250 представителей.

Фестиваль станет площадкой для культурных и спортивных мероприятий, а также местом встреч лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков. Также около двух тысяч иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в 6 регионов России — Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Севастополь, Калининград.

Презентация фестиваля состоялась в конце января в рамках открывшегося в штаб-квартире всемирной организации Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Фестивали молодежи и студентов проходят с 1947 года. Наша страна принимала форумы дважды — в 1957 и 1985 годах.

По словам врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук, заявки на участие в фестивале подали уже более 120 стран. "Мы получаем огромное количество заявок. Большой интерес проявляют, как иностранные, так и российские участники. Это и европейские страны, и Латинская Америка, Азия и Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран уже зарегистрировались на сайте Russia2017. com", — рассказал Паламарчук журналистам в ООН. Он подчеркнул, что активное участие намерены принять страны СНГ, заявки поступают также из Украины.

Он добавил, что основная идея Фестиваля заключается в выработке единых подходов к решению глобальных проблем. Задача, которая стоит перед молодежью — консолидация населения планеты "во имя мира во всем мире.

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