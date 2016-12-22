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Источник Правда.Ру

Выпущен "умный блокнот", передающий текст на смартфон

Наука и техника

Компания Montblanc объявила о выпуске инновационной электронной бумаги, способной передавать рукописный текст или изображения в память смартфона. Новинка получила название Augmented Paper (или "виртуальная бумага").

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Фото: Fotodom.ru/DP

Материалы, написанные на такой бумаге, при помощи специального приложения можно редактировать, отправлять различным адресатам, преобразовывать в цифровой текстовый формат.

Гаджет распознает рукописный текст на двенадцати языках, включая русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и другие. В памяти виртуальной бумаги можно сохранить до 100 страниц текста, сообщает РГ.

Смарт-блокнот компания представила в начале осени на конференции IFA компания Montblanc International GmbH. Также была продемонстрирована и смарт-ручка. Мероприятие проходило в Берлине в выставочном комплексе Messe Berlin.

В России он появится в продаже в 2017 году. Руководство Montblanc International GmbH уже огласило цену на смарт-блокнот — около 50 000 рублей. Его уже можно приобрести в Юго-Восточной Азии или США.

Разработчики едва ли не каждую неделю предлагают новшества для смартфонов. Например, в Японии начали использовать туалетную бумагу для смартфонов. Как сообщила в четверг английская версия японской газеты Mainichi, туалетную бумагу для смартфонов можно найти во всех уборных терминала прилетов международного аэропорта Токио. Внешне средство гигиены для гаджетов похоже на обычную туалетную бумагу, только меньшего размера. Одна сторона рулона — белая, и ее можно использовать для очистки дисплеев электронных устройств. На другой стороне можно напечатать любую информацию: к примеру, сейчас, на рулонах на английском языке объясняется, как подключиться к Wi-Fi в аэропорту.

Причина появления такого нововведения — в результатах исследований. Они говорят о том, что на поверхности смартфонов и планшетов оседает в десятки раз больше микробов и бактерий, чем на сиденье унитаза.

А ранее исследователи из компании Stower Energy разработали прибор под названием FlameStower, который позволяет зарядить смартфон от костра или, например, электрической горелки. Мощность необычного устройства сравнима с продуктивностью зарядки смартфона от USB-порта ноутбука.

FlameStower позволит владельцу зарядить взятые с собой гаджеты на природе, например, в длительном походе. Данное изобретение гораздо надежнее солнечных батарей, работа которых зависит от погодных условий, времени суток и других условий.

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