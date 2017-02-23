Учения России, которые поразили мир

Самые зрелищные моменты учений армии России. ВИДЕО

В День защитника Отечества минобороны России опубликовало подборку самых эффектных моментов учений кораблей, подлодок и авиации ВМФ РФ.

скриншот с видео на youtube

Напомним, сегодня с праздником военных поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

"Славные победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины. Личный состав Вооруженных Сил РФ настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике", — говорится в поздравлении Сергея Шойгу, опубликованном на сайте минобороны РФ.

А вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем поздравлении изменил известное высказывание Александра III про двух союзников России — армию и флот."У России три союзника — Армия, ВМФ и военно-промышленный комплекс, — написал Дмитрий Рогозин в Facebook. — Поздравляю наших верных союзников с Днем защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!".

Мощь российской армии давно отмечают и наши, и западные эксперты. Недавно капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл подверг критике политику властей Штатов в области обороны и заявил, что российская армия более эффективна при меньшем бюджете.

Он предлагает сравнить итоги американских операций с результатами, которых добиваются другие страны. В частности, Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США. Тем не менее она сумела поставить Вашингтон "в неловкое положение" в Сирии.

"Армия РФ влияет на ситуацию в Европе самим фактом своего существования: она заставляет содрогаться подразделения, отправляемые для подкрепления в Прибалтику, и до смерти пугает восточноевропейские страны", — отметил ранее Филип Карбер, глава независимого Потомакского института политических исследований, консультанта Пентагона по вопросам, связанным с российскими вооруженными силами.

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