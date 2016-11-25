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Источник Правда.Ру

Путин вызвал Силуанова на разговор

Политика

Президент Владимир Путин вызвал к себе отдельно министра финансов Антона Силуанова после заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в пятницу. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Силуанов делал свой доклад последним, рассказав о выделении средств на реализацию проектов.

"Спасибо большое, мы продолжим работу с учетом высказанных сегодня замечаний и предложений. Благодарю вас", — сказал Путин, после чего обратился к Силуанову.

"Антон Германович, подойдите ко мне, пожалуйста", — сказал президент.

Что обсуждалось во время личной беседы, пока не сообщается.

Как ранее писала Правда. Ру, согласно отзывам экспертов и финансистов, бюджет страны на 2017-2019 годы стал одним из самых сложных за последние 14 лет. Правительству пришлось согласиться на сокращение всех расходов бюджета, кроме социальных и оборонных, на 6%, 8% и 11% в период 20173-2019 гг. И даже несмотря на это Минфин продолжает пугать практически полной растратой всех резервов страны за три года.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доходы бюджета в отношении к ВВП стабильно снижаются: с 16,2% ВВП в 2016 году до 14,9% ВВП в 2019 году.

В начале ноября Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России стабилизировалась. Растет промышленность и сельское хозяйство, уровень безработицы — невысокий, удается сдерживать инфляцию. Но ряд отраслей еще не вышли на положительные темпы роста.

Напомним, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что россиянам нужно готовиться к трем сложным годам в экономике. Причем как для внутренних, так и для внешних условий российской экономики. Существенной перестройки экономики, по ее словам, ждать не приходится. Что касается темпов роста экономики, их оценивают в пределах 2 процентов.

Положительные сдвиги все же есть. Так, Эльвира Набиуллина подчеркнула, что уже есть важнейший итог адаптации нашей экономики к новым условиям: она начала "нащупывать" новую модель развития. Например, уже в следующем году в стране ждут небольшого прироста ВВП. Однако экономические процессы в разных отраслях, в разных субъектах страны все же еще очень неоднородны и неустойчивы, добавила глава ЦБ.

Правда.Ру писала, что главной проблемой россиян глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила инфляцию.

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Темы Минфин Владимир Путин Антон Силуанов
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