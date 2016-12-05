Кремль рассказал, пустят ли Навального на выборы-2018

Комментируя заявление Алексея Навального о продлении дела "Кировлеса", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: те, кто признаны виновными в уголовных делах, участвовать в президентских выборах не может.

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Ленинский суд Кирова сегодня, 5 декабря, приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Навального и бывшего главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова. Защита блогера заявила ходатайство о прекращении уголовного дела.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 16 ноября Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, осужденных по обвинению в хищении средств госпредприятия "Кировлес" решением Верховного суда РФ направлено на новое рассмотрение. Приговор Ленинского суда от 2013 года, в соответствии с которых Начальный и Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно, был, таким образом, отменен.

При этом Алексей Навальный остался неудовлетворенным таким поворотом событий. Ему кажется, что Верховный суд РФ не выполнил решение ЕСПЧ по "делу "Кировлеса", и поэтому он собирается жаловаться в Комитет министров Совета Европы.

"У меня совершенно нет никакого желания снова ездить в Киров. Решение президиума (Верховного суда) направлено на затруднение моей политической деятельности", - сказал Навальный в среду журналистам. - "Фактически решение ЕСПЧ не было выполнено, мы обратимся в Комитет министров Совета Европы".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, ЕСПЧ рассмотрел жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова на приговор по "делу "Кировлеса" - оба приговорены к штрафам и условному заключению.

Страсбурге решил, что Россия должна выплатить каждому из обвиняемых по 8000 евро за процессуальные нарушения при проведении суда, а также компенсировать Навальному и Офицерову по 44 и 23 тысячи евро судебных издержек. При этом, отметим, ЕСПЧ не сумел сделать различий между предпринимательской деятельностью и хищениями, которые осужденные по этому делу Навальный и Офицеров все-таки совершали.

Напомним также, что в "активе" Алексея Навального имеется еще один условный срок - три с половиной года по делу "Ив Роше", вердикт по которому был вынесен в декабре 2014 года Замоскворецким судом Москвы, который переквалифицировал инкриминируемые фигурантам преступления как совершенные в сфере предпринимательской деятельности.

Братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считает, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) в размере более 4,4 млн рублей.

Алексей Навальный также побил все рекорды по части дел по искам о защите чести и достоинства, при этом проиграв все суды. К примеру, весной 2015 года блогер проиграл суд Фонду развития гражданского общества и председателю правления Фонда Константину Костину. Через несколько дней - опять проигрыш, теперь по иску, поданному к Навальному вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, которого блогер обвинил в том, что часть имущества политика якобы не была задекларирована.

Проиграл блогер и суд по иску от депутата Госдумы Игоря Руденского. Кроме того, блогер имел несколько встреч в суде в муниципальным депутатом одного из столичным районов Алексеем Лисовенко, который обвинил Навального в клевете. Суд это обвинение поддержал и Алексей Навальный пополнил свою коллекцию проигранных дел еще одним. Также был им проигран суд и по иску столичного вице-мэра Максима Ликсутова.