Белоруссия продлила действие новых тарифов на транзит нефти из России

Власти Белоруссии приняли решение о продлении действия тарифов на транспортировку нефти по территории страны в 2017 году. Об этом сообщается в постановлении на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Фото: AP

30 декабря 2016 года был принят документ, согласно которому повышенные тарифы действовали с 1 февраля по 31 марта 2017-го. Теперь постановление распространяется на весь текущий год, передает Коммерсант.

Напомним, в начале года стало известно, что Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале. Сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора. По данным СМИ, Москва продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале октября белорусская сторона пересмотрела тариф на транзит российской нефти в одностороннем порядке, что нарушает российско-белорусское межправительственное соглашение.

Как заявлял советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин "ни "Гомельтранснефть Дружба", ни "Полоцктранснефть Дружба" не направляли в "Транснефть" запросы о внеплановом изменении тарифов на транзит российской нефти".

На днях президент страны Александр Лукашенко распорядился заменить российскую нефть альтернативными вариантами в связи с сокращением поставок. Известно, что вопросы об альтернативных поставках "черного золота" обсуждались еще в конце прошлого года, а некоторые варианты были испытаны на практике при доставке нефти с Чёрного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Между тем эксперты уверены, что глава Белоруссии просто шлет сигналы Москве.

— Лукашенко рассчитывал, что с Путиным встретится буквально 11 января и все решит. А встреч нет и нет. И я думаю, что он просто сигнал посылает Москве, что, мол, давайте уже встречаться и договариваться. В реальности Беларусь уже пробовала однажды такую замену провести российской нефти, когда закупала нефть в Венесуэле. И тогда выяснилось, что это в 1,5 раза дороже, чем российская нефть. И сейчас, на самом деле, тоже убытки Белоруссии от того, что она захочет поставлять нефть из других стран, думаю, вполне возможно, будут больше, чем убытки от простоя мощностей, — рассказал Правде. Ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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