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Источник Правда.Ру

Как и когда торговать алкоголем, регионы смогут решать сами

Экономика

Законопроект, предусматривающий право  региональных властей устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, внесла на рассмотрение Госдумы Мосгордума.

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Фото: AP

"Органы государственной̆ власти субъектов Российской̆ Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной̆ продажи алкогольной̆ продукции (отдельных видов алкогольной̆ продукции), включая ограничения времени и мест розничной̆ продажи алкогольной̆ продукции (отдельных видов алкогольной̆ продукции), а также полный̆ запрет на розничную продажу алкогольной̆ продукции (отдельных видов алкогольной̆ продукции)", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2017 года в 55 субъектах РФ приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, в четырех субъектах приняты ограничения на их продажу. В шести субъектах запрет на розничную продажу указанных напитков установлен постановлениями органов исполнительной̆ власти.

"По вопросу регулирования субъектами РФ отдельных видов алкогольной̆ продукции имеется неоднозначная судебная практика. В связи с этим предлагается уточнить нормы федерального законодательства в части полномочий субъектов РФ по установлению ограничений розничной̆ продажи алкогольной̆ продукции", - говорится в пояснительной записке.

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