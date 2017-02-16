Как и когда торговать алкоголем, регионы смогут решать сами

Законопроект, предусматривающий право региональных властей устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, внесла на рассмотрение Госдумы Мосгордума.
"Органы государственной̆ власти субъектов Российской̆ Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной̆ продажи алкогольной̆ продукции (отдельных видов алкогольной̆ продукции), включая ограничения времени и мест розничной̆ продажи алкогольной̆ продукции (отдельных видов алкогольной̆ продукции), а также полный̆ запрет на розничную продажу алкогольной̆ продукции (отдельных видов алкогольной̆ продукции)", - говорится в законопроекте.
В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2017 года в 55 субъектах РФ приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, в четырех субъектах приняты ограничения на их продажу. В шести субъектах запрет на розничную продажу указанных напитков установлен постановлениями органов исполнительной̆ власти.
"По вопросу регулирования субъектами РФ отдельных видов алкогольной̆ продукции имеется неоднозначная судебная практика. В связи с этим предлагается уточнить нормы федерального законодательства в части полномочий субъектов РФ по установлению ограничений розничной̆ продажи алкогольной̆ продукции", - говорится в пояснительной записке.
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