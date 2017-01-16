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Источник Правда.Ру

Центробанк обезвредил микрозаймы с "фашистскими" процентами

Экономика

Банк России усилил активность в борьбе с компаниями, которые под видом микрофинансовых организаций незаконно выдают потребительские займы по ставкам порядка 900% годовых. В 2016 году Центробанк выявил 1600 таких "черных кредиторов".

Центрбанк обезвредил микрозаймы с фашисткими процентами
Фото: АР

"В 2015-м Банк России и его территориальные подразделения направили в уполномоченные органы 431 письмо по нелегальным кредиторам. В 2016 году направлялось по 300-400 обращений ежеквартально", — сообщили "Известиям" официальные представители ЦБ.

Как правило, "черные кредиторы" не соблюдают требования по ограничению процентной ставки по займу, которая не может более чем на треть превышать ставку, определенную Центробанком. Кроме того, зачастую мошенники устанавливают штрафы за каждый день просрочки платежа, в то время как максимально возможные санкции для заемщиков не могут составлять более 20% годовых от суммы долга.

Рост количества жалоб россиян на нелегальных кредиторов вынудил Центробанк начать разработку специальных мер. В 2016 году запустили программу по выявлению мошенников в сети по их рекламе в интернете. В 2017 году ЦБ планирует также активно использовать эту разработку.

Как пишут "Известия", сегодня компании, которые не включены Центробанком в специальный реестр, вообще не могут выдавать ссуды. За нелегальную деятельность подобные организации могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей, при рецидиве эта сумма может быть увеличена до 5 миллионов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

По мнению экспертов, увеличение суммы административных штрафов будет способствовать уходу незаконных компаний с рынка. Кроме того, исправить ситуацию может и привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, в 2016 году в России вступили в силу поправки к закону N151 "О микрофинансировании и микрофинансовых организациях", направленных на защиту прав потребителей.

Поправки устанавливают ограничения предельного размера долга по так называемым "займам до зарплаты" — это займы в сумме до 30 тысяч рублей, которые выдаются на срок не более 1 месяца.

Согласно поправкам, совокупный размер начисленных процентов по таким займам не может превышать сумму основного долга более чем в 4 раза.

Кроме того, поправки разделяют этот рынок на 2 категории в зависимости от уровня риска — на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании. С сегодняшнего дня последние не смогут привлекать средства физических лиц и будут полагаться только на собственные средства учредителей.

При этом микрокредитные компании не смогут выпускать облигации, не имеют права привлекать инвестиции от граждан, которые не являются их учредителями. Микрозаймы такие компании могут предоставлять только на сумму до 500 тысяч рублей.

Микрофинансовые же компании, напротив, получают больше возможностей и, соответственно, требований. Капитал последних должен быть не менее 70 млн рублей. Они получают право выдавать онлайн-займы, максимальная сумма которых равняется 15 000 рублей. Однако для их выдачи МФО придется идентифицировать клиента в банке, с которым заключен такой договор. Без соблюдения этого требования закона выдавать онлайн-заем запрещено.

Кроме того, микрофинансовые компании с капиталом в 70 млн рублей смогут привлекать инвестиции граждан (не вклады) в сумме не менее 1,5 млн рублей. Устойчивость компании будет контролироваться по шести экономическим показателям, и если ЦБ сочтет компанию недостаточно прозрачной и устойчивой, она потеряет право привлечения и средств граждан, и выпуска облигаций.

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