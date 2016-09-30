Задержан драчун, искалечивший юношу на Красной площади

В Москве задержан мужчина, который в ночь на 29 сентября избил 18-летнего юношу на Красной площади.

Инцидент произошел напротив собора Василия Блаженного. Молодого человека избили до бессознательного состояния. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. Сейчас молодой человек находится в реанимации.

Сам преступник был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Позже в правоохранительных органах уточнили обстоятельства происшествия. «В ночь на 29 сентября в полицию поступила информация о том, что неизвестный избил рабочего на Красной площади в районе Васильевского спуска. Пострадавший был доставлен в реанимацию с различными ушибами и переломами. По подозрению в избиении был задержан 23-летний молодой человек, который, по предварительным данным, приехал в столицу из Казахстана и не имеет постоянного места жительства в Москве», - сообщил источник в ведомстве.

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