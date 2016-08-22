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Источник Правда.Ру

В Челябинске в массовой драке убит подросток

Россия » Урал » Челябинск

В ночь на 22 февраля в центре Челябинска произошла массовая драка. Во время столкновения был убит подросток, его заерзали ножом. Об этом сообщает портал 74.ру со ссылкой на собственные источники.

"Драка между подростками произошла напротив здания противотуберкулёзного диспансера на Воровского. В результате пострадали двое несовершеннолетних. Одному из них ножом попали в сердце. На место выезжали несколько бригад скорой помощи, в том числе реанимация, но пострадавшего 17-летнего подростка не смогли спасти. Второго госпитализировали в областную больницу", - сообщили источники.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают полицейские и кинологи.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о массовой драке мигрантов в Москве.

Двое дворников были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Москвы после пьяной потасовки работников хозяйственной службы столицы, в ходе которой погиб один человек.

По данным агенства, ЧП произошло около общежития на севере Москвы, на Головинском шоссе - 12. Сообщение о драке поступило в полицию сегодня ночью.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу у общежития между работниками ГБУ (государственного бюджетного учреждения) после распития спиртных напитков в результате внезапно возникших неприязненных отношений произошла драка, в результате которой пострадали механик учреждения и механизатор, 38-летний мужчина, который впоследствии скончался в больнице от полученных телесных повреждений", — прокомментировал ситуацию представитель полиции.

Он также подчеркнул, что на данный момент по подозрению в причинении телесных повреждений задержаны двое мужчин 31-летнего возраста, которые являются сотрудниками учреждения. 

Кроме того, источник в правоохранительных органах добавил, что потасовка произошла между работниками ГБУ "Жилищник", занимающейся хозяйственной деятельностью данного района столицы.

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Темы полиция убийство подросток челябинск массовая драка
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