Дети спасли двух артистов ансамбля Александрова от полёта на разбившемся Ту-154

Артист Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова Вадим Ананьев не вылетел в Сирию на Ту-154, упавшем в Чёрное море, потому что накануне у него родился сын.

Ту-154 №RA-85572 на чкаловском аэродроме. Фото: AP

"Полетели мои коллеги и друзья, группа баянистов и балалаечников. Сам я не полетел по семейным обстоятельствам. Совсем недавно родился мой сын, третий ребёнок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене", — приводит слова Вадима Ананьева Лайф.

Также не полетел в Сирию и ещё один артист ансамбля — Владимир Хлопников, у него за два дня до полёта в Сирию заболела дочка, и он взял больничный.

Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Как сообщает Министерство обороны, среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

"Трагедия произошла где-то на 7-8 минуте. Экипаж не смог выйти на связь через 20 минут. Что такое 7 минут полета? 7 минут полета — это высота 7,5-8 тысяч метров. Если все происходит нормально, системы все работают, экипаж по заданию продолжает свой набор высоты, и производит выход. А он, скорее всего, уже был на маршруте полета в Сирию. И по всем своим процедурам выполнял правильные рекомендации, которые предписаны в эксплуатации данного типа воздушного судна.

Но судя по тому, что никто не смог каким-то образом сообщить об их состоянии, положении на борту, о состоянии техники, это говорит о том, что был характер мгновенного разрушения воздушного судна. А это может быть только по причине какого-то вмешательства, или внешнего, или внутреннего, но об этом можно говорить после анализов комиссии, которая будет заниматься расследованием, комиссия Министерства обороны, Министерства транспорта", — рассказал Pravda. Ru Герой России, летчик Анатолий Кнышов.

"Удар об воду очень сложный и сильный удар. Вода несжимаемая, поэтому на воду падать хуже, чем на землю. Ничего там хорошего нет. И, как правило, никто не выживает. Но были такие посадки. В Питере на Неву садился Ту-124, там выжили все. В Гудзоне американский командир посадил, все выжили. Были случаи, что при правильном пилотировании и везении люди оставались живы. В данном случае, никто не выжил", — сказал Pravda.Ru заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.