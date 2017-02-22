США смоет? Прорыв дамбы затопит Неваду

Срочное предупреждение пришло из национальной метеорологической службы в Рино (штат Невада). Есть угроза прорыва дамбы, бьют тревогу специалисты.

ЧП может произойти в 85 милях к северо-востоку от озера Тахо в округе Лайон. Некоторые источники сообщают, что в случае затопления уровень воды может составить от 50 сантиметров до полутора метров. Экстренные службы готовятся к эвакуации жителей. В данном районе проживают около 50 человек.

"Правда.Ру" сообщала, что в Калифорнии из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды в реках резко повысился, и самая высокая в США плотина на озере Оровилль начала разрушаться. А защитники окружающей среды еще 12 лет назад предупреждали власти США, что самая высокая плотина в стране может разрушиться. Но все заявления были проигнорированы.

Напомним, в основном водосбросе плотины была выявлена промоин. Оровилльская плотина высотой в 235 метров является самой высокой в США; она превышает знаменитую плотину Гувера на 12 метров. Во время ЧП были эвакуированы более 200 человек. Позже стало известно, что губернатор Калифорнии направил в администрацию президента США Дональда Трампа письмо с просьбой о помощи на федеральном уровне для жителей, пострадавших от разрушения плотины.

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