В Таиланде туристку покусал крокодил, с которым она пыталась сделать селфи

В Таиланде крокодил покусал пытавшуюся снять селфи французскую туристку. Инцидент произошёл в национальном парке Кхауяй. Женщина приблизилась к хищной рептилии в надежде запечатлеть себя и своего мужа на камеру на её фоне, однако поскользнулась на мокрой земле и упала. В тот момент, когда француженка попыталась встать, крокодил атаковал её и вцепился зубами в бедро туристки.

Фото: REX

Очевидцами инцидента стали несколько тайских туристов. Они рассказали о случившемся администрации заповедника, после чего пострадавшую экстренно доставили в больницу. Впрочем, как отмечается, её жизнь находится вне опасности, передает Лайф.

В погоне за "лайками" люди нередко идут на крайности. К примеру, рискуют жизнью. В Индии мужчина был оштрафован на 20 тыс. рупий (почти 20 тыс. рублей) за селфи со львом, которое он сделал во время посещения национального сафари-парка.

Фотографию со львом Джадеджа выложил в своём Instagram. Снимок он сопроводил словами "Будь храбрым, будь сильным", а также хэштегом "мне всё равно". Фотографию уже набрала более 46 тысяч лайков.

Как сообщает Huffington Post, туристам запрещено покидать автомобили во время сафари. Департамент лесного хозяйства уже распорядился провести расследование по этому вопросу.

В России люди зачастую пытаются доказать пользователям сети свою храбрость, залезая на возвышенности. Например, пьяный житель Абакана решил сфотографироваться на мосту. Он перелез через перила, но не удержался и свалился в вагон грузового поезда. Мужчина отделался сломанной пяткой.

А порой поступки "звезд инстаграма" буквально шокируют подписчиков. К примеру, на днях СМИ сообщили о том, что звезда популярного в США реалити-шоу Хлоя Ферри возмутила своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав фотографию с умирающей бабушкой.

Внучка наведалась в больницу к старушке, которая находится при смерти, и не забыла сделать селфи. На фото девушка улыбается, а вот ее бабушка уже без сознания. На пожилой женщине надета кислородная маска. Не выдержав неприятных слов, позже Хлоя Ферри удалила запись из соцсетей.

А в Москве умирающий мужчина сделал селфи с ножом в животе. В телефоне у погибшего адвоката Ильяса Алаева найдены фотографии, которые он снял с ножом в животе. Молодой человек не погиб от ранения и решил повеситься. На этот страшный поступок адвокат мог решиться из-за карточного долга, считают его близкие. По их словам, он очень любил покер, сильно втянулся в эту игру и ставил крупные суммы на кон.

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