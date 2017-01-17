Украина: Безработным — дырка от бублика

На днях министр труда и соцполитики Украины обнародовал ужасающие цифры — 44,6 процента трудоспособного населения не имеют работы. Естественно, виноваты во всем "преступные ошибки прошлой власти". Однако исправлять их власть нынешняя готовится оригинально — упразднением госслужбы занятости! Дескать, не пособия по безработице надо платить, а новые рабочие места создавать. Увы, с последним в Незалежной туговато — "помог" "курс на Европу"…

Фото: АР

Соответствующие данные прозвучали на состоявшемся в январе заседании украинского правительства — их озвучил министр социальной политики Андрей Рева. В качестве причины он назвал некорректную государственную политику в сфере занятости предыдущего руководства Украины, которая привела к дефициту достойных рабочих мест. Это также привело к масштабной трудовой миграции населения за границу, в частности в страны ЕС и Россию.

В общем, сам по себе диагноз поставлен правильно. Действительно, достойных рабочих мест в "великой европейской державе", как говорится, с гулькин нос. Как, впрочем, и недостойных тоже. Другое дело, что обвинять в этом "преступный режим Януковича" (как его называют на новоязе "революции гидности") — это из серии с больной головы на здоровую. Поскольку как раз до победы этой самой "гидности" на Майдане, когда за доллар давали восемь гривен, средняя зарплата, пусть и по приглаженным данным Госкомстата, составляла около 400 долларов в месяц. Намного меньше, чем тогда в России, конечно, но вполне сравнимо с наиболее бедными странами ЕС, такими как Болгария и Румыния.

Зато сейчас, когда "вечнозеленый" подскочил уже до 29 гривен (и это, похоже, не предел), даже официально-усредненный доход работающих украинцев, чуть больше пяти тысяч гривен, не дотягивает и до пары сотен баксов. Что является худшим показателем, но уже не в сравнении с Европой, а среди стран СНГ, где Украину опередили даже такие "передовики экспорта рабочей силы", как Таджикистан и Молдавия.

И уж совсем некрасиво со стороны победивших "укроэуропейцев" пенять Януковичу за то, что сограждане ищут работу с мало-мальски пристойной зарплатой за рубежом. Ведь вся идеология гастарбайтерства — это изобретение как раз их собственной команды, в рамках общей сказочно-мифологической квазирелигии о "курсе на евроинтеграцию — как залоге процветания Украины".

То есть, конечно, непосредственно во время Майдана проповедники этой лжерелигии, на жалованье у Сороса и доморощенных антироссийских олигархов, было начали нести откровенную ахинею насчет того, что после подписания горе-ассоциации с ЕС на Украине уже почти на следующий день зарплаты повысятся до четырех тысяч евро, а пенсии — до двух. Но после того, как Киев после победы путча оказался на коротком поводке у Запада, насчет вожделенного еврочленства (и таких же зарплат) официальная пропаганда говорить почти перестала, сделав основной акцент на якобы скорое введение безвизового режима с Европой, который, вообще-то, законно рассматривался самими европейцами лишь в качестве облегчения туризма и прочих кратковременных поездок, зато "гордыми" украинскими патриотами — как возможность европейцев обмануть, въезжая к ним без виз для последующего нелегального трудоустройства.

Финал, пусть пока только и чисто социологический, вполне предсказуем: по данным опросов практически всех соответствующих служб, около 70 процентов украинцев только и ждут, чтобы попытаться устроиться гастарбайтерами-нелегалами при первой возможности, уехав с якобы столь горячо любимой ими "неньки". Так что приплетать к этому срежиссированному агентами Запада процессу Януковича как-то просто несерьезно. Тем более, что при нем даже самые пессимистические оценки уровня безработицы со стороны независимых профсоюзов давали цифру от силы в 20 процентов, а официальные прогнозы были в разы ниже. А уж если теперь даже топ-чиновник говорит о почти половине безработных в облагодетельствованной майданной властью стране, значит, дело, действительно, полный "швах".

Впрочем, находящиеся "у кормила" в Киеве персонажи даже столь печальный повод смогли использовать как возможность еще одной демонстрации того, что (вспоминая нашумевшую книжку экс-президента Кучмы) "Украина — не Россия". Поскольку в ответ на доклад своего министра премьер Гройсман со стальными нотками в голосе заявил: "И отдельно хочу сказать о службе занятости. Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату".

Нет, в принципе, сами по себе намерения бывшего директора Винницкого рынка, ставшего по протекции Порошенко главой правительства, вполне похвальны. Просто возникает вопрос: если возможность создать миллионы новых рабочих мест у пана Гройсмана есть, а он подумал об этом лишь после доклада о катастрофическом положении в сфере труда — это ведь уже само по себе является преступлением, в виде "бездействия, которое привело к тяжелым последствиям".

На самом деле, конечно, обвинить украинскую власть в преступной халатности в этом смысле не представляется возможным: никаких способов улучшить ситуацию с занятостью у нее не было. Да и не будет в сколь-либо обозримом будущем. Другое дело, что она сама виновна в сложившейся ситуации нарастающей экономической катастрофы, с падением ВВП почти вдвое и таким же падением экспорта. Что произошло, в первую очередь, из-за сворачивания взаимовыгодных связей со странами Таможенного союза ради никчемной и не предоставляющей никаких реальных выгод украинским производителям бумажки об ассоциации с ЕС.

Понятно ведь, что если экспорт падает, внутреннее потребление не растет (откуда ж у населения возьмутся деньги, если львиная доля идет на оплату коммуналки?), то предприятия массово закрываются. Только в 2015 году, например, закрылась большая половина украинских сахарных заводов, производство автомобилей упало на порядки, даже флагманы индустрии, доставшиеся Незалежной от "проклятой советской оккупации", вроде "Южмаша" или Авиационного завода Антонова, работают от силы день-два в неделю…

И на этом фоне господин Гройсман на полном серьезе говорит о создании массы новых рабочих мест. Да откуда ж им взяться?! Работа, по определению, — это производство товаров и услуг для продажи. А покупательная способность населения упала в разы, кардинально изменилась и ее структура: теперь за отопление-освещение жилья, на что в семейном бюджете раньше почти не обращалось внимания, идет порой до 70-80 процентов средств. Кто ж (и за что) станет покупать новые товары и услуги?

Кстати сказать, в канун Нового года украинская власть оказала новую медвежью услугу рынку труда, повысив минимальную зарплату вдвое, до 3200 гривен в месяц. Заодно риторически запретив работодателям переводить сотрудников на полставки, а также сокращать ставки. При том, что никаких законных механизмов обеспечить, как минимум, последний пункт, у чиновников просто нет. Это ж частный бизнес. Как государство может предписывать ему штатное расписание?

Между тем, при механическом увеличении зарплат в два раза автоматически должна подняться и стоимость производимой продукции, на которую и так нет особого спроса. В таких условиях единственный способ для бизнеса хоть как-то удержаться на плаву — максимально "оптимизировать" штаты. Грубо говоря, уволить половину рабочих, заставив оставшихся работать за двоих, пусть и с повышенным жалованьем. Что, понятное дело, общего числа рабочих мест в Незалежной не повысит.

Увы, учет элементарных рыночных законов, да и просто здравого смысла никогда не входил в число сильных сторон нынешних правителей Незалежной. Достаточно вспомнить, например, о трагикомическом прецеденте с назначением субсидий для безработных. Упрощенно говоря, госпомощь должна назначаться, если затраты на коммуналку превышают 15 процентов доходов, пусть это чаще и получается лишь на бумаге. Но если, скажем, субсидии для пенсионеров или санитарок рассчитываются исходя из получаемых ими жалких тысячи-полутора гривен в месяц, то для безработных — исходя из суммы 2900 гривен, которую они, судя по всему, должны получать из воздуха.

Конечно, при такой методологии в "стране победившей гидности" не приходится удивляться никаким новшествам — вплоть до отказа потерявшим работу соотечественникам даже в скудном и очень кратковременном пособии с предложением вместо этого "новой работы с достойной зарплатой". Что в украинских реалиях означает в подавляющем большинстве случаев, увы, лишь дырку от бублика.