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Антон Бекетов
Зооинженер рассказала об особенностях домашних питомцев: породистые, бывшие бездомные и экзотические

Зооинженер Базаркина рассказала об особенностях домашних любимцев

4:44
Зоосфера » Эксперт

Что нужно знать владельцам крупных собак, какие домашние питомцы сейчас в моде, в чём опасность экзотических животных и рептилий, следует ли перед выходом на улицу одевать собак мелких и крупных пород, а также почему прививки обязательны даже для тех кошек, которые не выходят на улицу, Pravda.Ru рассказала зооинженер и зоотехник Наталья Базаркина.

Зооинженер Базаркина рассказала об особенностях домашних любимцев
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Наталья, говорят, что большую собаку держать в доме некомфортно в первую очередь для неё. Это так?

— Нет. У меня крупные породы. Главное — их много выгуливать, чтобы у собак был выброс энергии.

— Особенность собак крупных пород — это их переходный возраст, когда они начинают чувствовать себя хозяевами и вступают в конфликт с человеком. Здесь приветствуется физическое наказание собаки?

— Переходный возраст бывает и у мелких пород, которые даже чаще проявляют агрессию к своим владельцам, так как слишком избалованные и с ними сюсюкают.

Применять в этом случае кнут и пряник должен кинолог. Потому что неопытный хозяин может усугубить ситуацию, сделать собаку истеричной, злобно-трусливой.

— Когда мы выгуливаем собаку, надо надевать намордник. Нужно ли обувать собак перед выходом на улицу?

— Одевают и обувают декоративные мелкие породы, которые находятся близко к земле, и им холоднее, чем крупным. Но, с другой стороны, с ними очень мало гуляют. Я против того, чтобы одевали крупные породы.

Обувь нужна декоративным собакам, чтобы у них лапки не мёрзли и чтобы не разъедало подушки лап, поскольку улицы сейчас посыпают не песком, как раньше, а химическими средствами.

Для крупных собак в этом случае используют специальные кремы. Раньше можно было мазать лапы жирным детским кремом либо маргарином. Но маргарин собаки пытаются слизать. Поэтому лучше специальные косметические средства известных фирм. Они дороговаты, но они защищают подушки лап от химических препаратов.

— У хозяев кошек главная проблема — это приучение к лотку. Как это сделать?

— Если котят покупают в питомнике, там азы приучения к лотку уже присутствуют. Потому что заводчику тоже неприятно, если котята будут везде испражняться по дому. Кроме того, сейчас продаются спреи для приучения к туалету и собак, и кошек: например, собак на пелёнку, а кошек в лоток. Если хозяин не хочет постоянно менять лотки, продаются специальные сиденья для приучения кошек к унитазу.

— Некоторые сердобольные граждане берут к себе домой кошку, которую нашли на улице. Какие прививки надо сделать в этом случае?

— Бездомные кошки чаще являются переносчиками инфекций, опасных для людей. Поэтому надо сразу ехать в ветеринарную клинику для обследования на лишай и другие инфекционные заболевания. Там делается дегельминтизация (прогоняются глисты), вакцинация. Вакцинация от бешенства обязательна для всех кошек и собак.

— Врачи рекомендуют регулярно делать прививку от глистов домашним животным. Если домашняя кошка всё время дома, почему ей надо делать такие прививки?

— Яйца глистов мы можем принести на одежде, обуви, так же как и инфекционные заболевания. Некоторые гельминты передаются воздушно-капельным путём.

Поэтому если у вас даже кошка или собака никогда не выходила из дома, всё равно надо делать дегельминтизацию раз в полгода.

— Как выстраивать отношения с агрессивной кошкой?

— Кошки зачастую сами себе выбирают дом и хозяев. Если животное агрессивно, в первую очередь надо проконсультироваться с заводчиком, так как он много лет занимается разведением данной породы. Либо обратиться к специалистам. Самим лучше не пробовать, потому что можно усугубить ситуацию.

— Сейчас многие заводят экзотических животных. Опасно ли их содержать?

— Я категорически против того, чтобы содержать экзотических и диких животных в квартире или частном доме. Они должны находиться в естественных условиях обитания.

Сейчас модны помеси кошек диких видов с домашними. Это саванны, бенгальцы, которые скрещивались с дикими котами.

Еноты и мини-пиги уже не пользуются спросом.

Популярны:

  • лисы,
  • соболя,
  • куницы,
  • сурикаты,
  • хищники (пумы, пантеры).

Хочу отметить, что рептилии и прочие пресмыкающиеся не поддаются дрессировке. Они привыкают к окружающей среде, запаху и жестам человека, который их кормит. Но у них естественный поведенческий тип, они в любой момент могут напасть на хозяина. Даже в питомниках рептилии всегда на особом контроле, чтобы не произошло несчастного случая.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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