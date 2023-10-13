Самки лягушек инсценируют собственную смерть, чтобы избежать секса с нежелательными самцами

5:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Способы спаривания и репродуктивное поведение в животном мире являются захватывающими и порой странными проявлениями природы. От песен, исполняемых в знак ухаживания, до вспомогательных действий, таких как помощь в "раздевании" партнера, животный мир предоставляет много интересных примеров разнообразного репродуктивного поведения. Однако, когда дело касается самок европейской обыкновенной лягушки (Rana temporaria), они придумали несколько изворотливых способов избежать нежелательных ситуаций во время спаривания.

Фото: commons.wikimedia. org

Спаривание в животном мире может быть связано с различными рисками и даже привести к серьезным последствиям для участвующих особей, включая потенциальные угрозы для их выживания, указывалось в научном журнале Royal Society Open Science.

Новые исследования раскрывают, что самки европейских лягушек разработали три специфических стратегии избегания навязчивых самцов во время спаривания. Эти стратегии получили названия: "вращение", "призывы к отпусканию" и "тоническая неподвижность" или "симуляция смерти".

Для тех, кто не знаком с репродуктивным поведением лягушек, европейские обыкновенные лягушки часто называют "взрывными заводчиками". Весной происходят массовые скопления самцов и самок, где самцы часто забираются на спины самок во время амплексуса, что является характерным положением для спаривания. Самцы могут стараться спариваться с максимальным количеством самок, иногда создавая "шары" из нескольких лягушек, что может оказаться опасным для самок, так как они могут оказаться затонутыми под множеством самцов в воде.

Доктор Каролин Диттрих из Берлинского музея естественной истории, ведущая автор исследования, описывает такое поведение как "отвратительное", но это природный механизм, разработанный самками лягушек для собственной защиты.

Ранее ученые предполагали, что самки лягушек в большинстве своем оставались пассивными участницами репродуктивного процесса. Однако исследовательская команда пришла к выводу, что у самок европейских лягушек существуют три различных стратегии избегания навязчивых попыток самцов, особенно у более мелких самок, которые проявляют большую эффективность в предотвращении амплексуса. Это новое открытие указывает на то, что самки лягушек гораздо активнее взаимодействуют в процессе репродукции во время массового спаривания, чем предполагалось ранее.

В рамках исследования, две самки лягушек различных размеров были помещены в коробки с самцом, и их поведение наблюдалось в течение часа. Все взаимодействие было записано на видео для последующего анализа и изучения. Исследователи обнаружили, что более мелкие самки применяли все три типа стратегий избегания более часто, чем их крупные сородичи, что увеличивало вероятность успешного избегания самцов. Среди самок лягушек, 83 процента предпочитали использовать стратегию вращения, что сделало этот метод наиболее распространенным, в то время как 48 процентов самок прибегали к стратегии призыва к освобождению, имитируя при этом звуки, производимые самцами.

Исследователь Диттрих объяснила, что "призывы к освобождению" используются самцами для общения с другими самцами, сигнализируя им, что они являются самцами, и призывая к освобождению. Таким образом, самки могут притворяться самцами и обманывать находящихся на них самцов, чтобы те перестали их удерживать.

Кроме того, некоторые самки притворялись мертвыми, применяя тактику тонической неподвижности, в то время как находились в амплексусе с самцами. Это поведение наблюдалось у 33 процентов самок и часто сочеталось с другими стратегиями вращения и призывов к освобождению. Исследователи предполагают, что это может быть попыткой самок продемонстрировать свою силу и выносливость самцам, создавая условия для появления более сильных и приспособленных потомков.

Также ученые считают, что анализ уровня стрессового гормона кортикостерона у лягушек может помочь более глубоко понять такое поведение. Они также признают, что результаты, полученные в эксперименте в коробке, могут немного отличаться от поведения лягушек в естественных условиях.

Исследователь Каролин Диттрих обратила внимание на то, что, даже при изучении обыкновенной лягушки, оказывается, что мир природы всегда способен на удивительные и непредсказуемые открытия, напоминая, что еще есть много аспектов, о которых мы не знаем и которые требуют дальнейшего исследования.

«Я думаю, что даже если мы назовем этот вид обычной лягушкой и думаем, что хорошо его знаем, все равно есть аспекты, о которых мы не знаем и, возможно, о которых не задумывались», — заявила Диттрих Guardian.

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