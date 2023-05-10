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Марина Лебедева

Переломы костей у собак: причины, симптомы, лечение и восстановление

2:49
Зоосфера » Собаки

Сломанные кости у собак — распространенная ветеринарная проблема, основными причинами которой являются падения, автомобильные аварии, огнестрельные ранения или рак. Мало того, что перелом кости является травмой для вашей собаки, так еще и восстановление и стресс, связанные с этим, делают его одним из самых сложных медицинских состояний.

Переломы костей у собак: причины, симптомы, лечение и восстановление
Фото: http://patikaveteriner.com/

Виды переломов костей у собак

Существует множество типов переломов и трещин, которые могут произойти в любой кости тела. Любой перелом может быть комбинацией одного или нескольких типов, перечисленных ниже:

  • Неполный: сломана только одна сторона кости, либо имеется частичный перелом или изгиб кости.
  • Полный: обе стороны кости сломаны.
  • Копьевидный: кость разломилась как минимум на три фрагмента.
  • Открытый: часто встречается при других ранах, но в этом случае кость подвергается воздействию внешней среды.
  • Закрытый: часто называемый внутренним переломом, возникает, когда нет контакта с внешней средой.

Симптомы перелома костей у собак

Большинство переломов костей происходит после какого-либо вида деятельности или несчастного случая. Признаками перелома кости у собак могут быть:

  • хромота,
  • боль,
  • припухлость сустава,
  • хруст в суставе или повышенная ослабленность конечности,
  • а также выступание сломанной кости над кожей.

Что делать, если ваша собака сломала кость

Если вы определили или подозреваете, что у вашей собаки перелом, немедленно обратитесь за неотложной ветеринарной помощью. Перелом необходимо правильно иммобилизовать, а собаку изолировать. Пытаться самостоятельно вправить перелом не рекомендуется, это может усугубить ситуацию.

Прежде всего необходимо аккуратно и безопасно переместить собаку из опасного места, стараясь не допустить манипуляций с переломом. Не пытайтесь давать какие-либо лекарства или чистить место перелома, если на это нет указаний ветеринара. Примите меры предосторожности, например, наденьте на собаку намордник перед транспортировкой к ветеринару, так как собака, испытывающая боль, может укусить.

Диагностика и лечение переломов костей у собак

Диагностика перелома кости чаще всего проста и почти всегда включает в себя физический осмотр с последующей рентгенографией. Лечение же, к сожалению, не так просто, поскольку его тип часто определяется тремя факторами:

  • пациентом (молодой или старый, здоровый или с многочисленными сопутствующими заболеваниями);
  • окружающей средой (можно ли держать собаку в клетке и наблюдать за ней);
  • травмой (тип, тяжесть, расположение и т. д.).

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Лечение переломов у собак карликовых пород
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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