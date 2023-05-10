Сломанные кости у собак — распространенная ветеринарная проблема, основными причинами которой являются падения, автомобильные аварии, огнестрельные ранения или рак. Мало того, что перелом кости является травмой для вашей собаки, так еще и восстановление и стресс, связанные с этим, делают его одним из самых сложных медицинских состояний.
Существует множество типов переломов и трещин, которые могут произойти в любой кости тела. Любой перелом может быть комбинацией одного или нескольких типов, перечисленных ниже:
Большинство переломов костей происходит после какого-либо вида деятельности или несчастного случая. Признаками перелома кости у собак могут быть:
Если вы определили или подозреваете, что у вашей собаки перелом, немедленно обратитесь за неотложной ветеринарной помощью. Перелом необходимо правильно иммобилизовать, а собаку изолировать. Пытаться самостоятельно вправить перелом не рекомендуется, это может усугубить ситуацию.
Прежде всего необходимо аккуратно и безопасно переместить собаку из опасного места, стараясь не допустить манипуляций с переломом. Не пытайтесь давать какие-либо лекарства или чистить место перелома, если на это нет указаний ветеринара. Примите меры предосторожности, например, наденьте на собаку намордник перед транспортировкой к ветеринару, так как собака, испытывающая боль, может укусить.
Диагностика перелома кости чаще всего проста и почти всегда включает в себя физический осмотр с последующей рентгенографией. Лечение же, к сожалению, не так просто, поскольку его тип часто определяется тремя факторами:
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