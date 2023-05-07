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Марина Лебедева

Эксперты: операция имеет решающее значение для спасения жизни кошки с цинковой токсичностью

2:46
Зоосфера » Кошки

Цинк — это важный минерал, который играет жизненно важную роль в поддержании здоровья кошек. Однако когда кошка проглатывает чрезмерное количество цинксодержащих материалов, это может привести к цинковой токсичности, которая является потенциально смертельным состоянием.

Эксперты: операция имеет решающее значение для спасения жизни кошки с цинковой токсичностью
Фото: https://oir.mobi/

Чтобы отравиться фосфидом цинка, кошка должна его съесть. Если кошка съест грызуна, проглотившего яд с этим веществом, оно также попадет ей в желудок. Чем больше отравленной пищи попадёт в желудок кошки, тем больше токсичного газа выделится, а симптомы отравления будут тяжелее.

Симптомы цинковой токсичности у кошек

Признаки отравления цинком у кошек могут быть серьезными и включать следующее:

  • Отсутствие аппетита.
  • Рвоту.
  • Диарею.
  • Летаргию.
  • Депрессию.
  • Повышенный уровень гемоглобина в крови.

Диагностика интоксикации цинком

Чтобы диагностировать цинковую токсичность у кошек, ветеринар соберет подробный анамнез, включая все случаи проглатывания необычных материалов, которые могли вызвать симптомы. Также будет проведен полный физический осмотр и обычные лабораторные исследования, включая биохимический профиль, электролиты, анализ мочи и полный анализ крови. Полный анализ крови может выявить анемию из-за связанного с цинком разрушения эритроцитов с возможным образованием телец Гейнца, или гранул, присутствующих в эритроцитах. Биохимический профиль может выявить аномально высокий уровень гемоглобина и билирубина в крови, что указывает на отказ нескольких органов, что не является хорошим признаком.

Лечение отравления цинком у кошек

Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, необходимо удалить предмет, вызвавший цинковую токсичность. Для поддержания уровня жидкости в организме и стимулирования мочеиспускания начинают внутривенную терапию. Также назначаются препараты, снижающие кислотность желудка и способствующие высвобождению цинка. В тяжелых случаях, когда эритроциты сильно разрушены, может потребоваться переливание крови.

Жизнь и уход за кошками с цинковой интоксикацией

Оперативное лечение имеет решающее значение для спасения жизни кошки с цинковой токсичностью. Последующие осмотры потребуются для наблюдения за состоянием здоровья пациента и оценки хода терапии с помощью лабораторных анализов. К счастью, уровень цинка в крови быстро снижается после устранения источника. Однако у кошек с тяжелыми осложнениями, такими как отказ многих органов, шансы на выживание невелики.

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Что делать если кошка отравилась? | Отравление у кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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