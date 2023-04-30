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Марина Лебедева

Эксперт-бихевиорист: люди зевают от усталости или скуки, а собаки — чтобы успокоить себя

2:40
Зоосфера » Собаки

Зевание — это естественное поведение, которому подвержены большинство позвоночных животных, включая собак. У людей зевота часто ассоциируется с усталостью или скукой, но у собак она может означать нечто иное.

Эксперт-бихевиорист: люди зевают от усталости или скуки, а собаки — чтобы успокоить себя

Физиологические причины зевоты у собак

Физиологически зевота может играть роль в стимуляции нервной системы. Некоторые исследования показывают, что зевота, подобно кофеину, может повышать бдительность мозга. Она также может "охлаждать" мозг при повышении его температуры. Исследования показывают, что у собак и других позвоночных животных зевота часто возникает в моменты перехода от одного поведенческого состояния к другому, например, при пробуждении, засыпании, переходе от тревожного состояния к спокойному или от скуки к бодрости.

Эмоциональные и социологические функции зевания у собак

Похоже, что зевание собак также имеет эмоциональные и социологические функции. Собаки зевают, когда испытывают стресс. По словам норвежского бихевиориста Турида Ругааса, зевание — один из многих сигналов, которые собаки используют, чтобы успокоить себя, когда они испытывают стресс или беспокойство. Собака может испытывать стресс при входе в ветеринарную клинику, при ссоре в семье, когда ее сдерживают или крепко держат, когда ее обнимает ребенок или когда к ней приближается незнакомый человек.

Зевание и другие "успокаивающие сигналы" могут передать мирные намерения собаки окружающим, чтобы избежать конфликта или разрядить потенциально опасную ситуацию. Например, обеспокоенная собака, которая зевает, может также облизывать губы и/или поджимать хвост, держать уши назад, отводить взгляд или смотреть большими, широко раскрытыми глазами. Зевота также может быть заразной, это касается и собак, и приматов, и лошадей. Собаки зевают чаще, наблюдая за тем, как зевает их хозяин, по сравнению с тем, как зевает незнакомый человек, что свидетельствует об эмоциональной близости собак с их хозяевами.

Что означает, когда собака много зевает?

Если вы видите много зевоты наряду с другими признаками стресса (поджатый хвост, уши назад, избегание, трусость, взгляд в сторону, облизывание губ, большие глаза и т. д.), вы можете предположить, что ваша собака испытывает страх, неуверенность, тревогу или стресс.

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Почему собаки зевают
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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