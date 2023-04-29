Вы пытаетесь убедиться, что ваша морская свинка получает необходимое питание? Многие люди думают, что кормить своих питомцев просто: насыпать немного корма в миску и всё. Но обеспечить морскую свинку необходимыми питательными веществами может быть непросто.
Морские свинки — травоядные, что означает, что их организм со временем приспособился переваривать исключительно растительные материалы и волокна. В дикой природе морские свинки питались в основном кормами, такими как травы и растительные материалы, которые малопитательны, но содержат много клетчатки.
Мы адаптировали их рацион, включив в него богатые питательными веществами продукты, такие как
что вызвало значительные проблемы со здоровьем морских свинок. Поскольку их зубы продолжают расти на протяжении всей жизни, их необходимо правильно стирать, иначе это может вызвать серьезные и фатальные проблемы со здоровьем.
Рацион морской свинки относительно прост, и если бы нам пришлось выбирать что-то одно, то это было бы сено — много-много сена! Сено бывает разных вкусов и сортов, каждый из которых имеет свой профиль питательных веществ, и балансирование между различными видами сена может создать сбалансированную диету для морских свинок.
Несколько видов сена, которые вы можете предложить своей морской свинке:
Единственное сено, которого мы рекомендуем избегать, — это люцерна и клевер, поскольку оно содержит много кальция и может вызывать образование камней у некоторых животных.
Морские свинки получают огромную пользу от свежих овощей. Рекомендуется давать им примерно одну чашку овощей на морскую свинку в день. Овощи обеспечат организм витамином С и другими питательными веществами, которые не содержатся в большом количестве в сене. Некоторые из лучших овощей для морских свинок включают:
Разнообразие овощей — это ключ к удовлетворению всех их пищевых потребностей.
Морские свинки не могут сами вырабатывать витамин С, поэтому их питание зависит от того, что они едят. Витамин С крайне важен для поддержания их здоровья и предотвращения цинги. Недостаток витамина С вызывает такие симптомы, как
Морские свинки должны потреблять продукты с высоким содержанием витамина С, и такие овощи, как красный перец, петрушка и капуста, помогают удовлетворить эту потребность.
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