Морские свинки получают огромную пользу не только от сена, но и свежих овощей

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Вы пытаетесь убедиться, что ваша морская свинка получает необходимое питание? Многие люди думают, что кормить своих питомцев просто: насыпать немного корма в миску и всё. Но обеспечить морскую свинку необходимыми питательными веществами может быть непросто.

Понимание "естественной" диеты морской свинки

Морские свинки — травоядные, что означает, что их организм со временем приспособился переваривать исключительно растительные материалы и волокна. В дикой природе морские свинки питались в основном кормами, такими как травы и растительные материалы, которые малопитательны, но содержат много клетчатки.

Мы адаптировали их рацион, включив в него богатые питательными веществами продукты, такие как

гранулы для морских свинок,

сушеные орехи,

фрукты и сладкие лакомства,

что вызвало значительные проблемы со здоровьем морских свинок. Поскольку их зубы продолжают расти на протяжении всей жизни, их необходимо правильно стирать, иначе это может вызвать серьезные и фатальные проблемы со здоровьем.

Чем кормить морскую свинку

Рацион морской свинки относительно прост, и если бы нам пришлось выбирать что-то одно, то это было бы сено — много-много сена! Сено бывает разных вкусов и сортов, каждый из которых имеет свой профиль питательных веществ, и балансирование между различными видами сена может создать сбалансированную диету для морских свинок.

Несколько видов сена, которые вы можете предложить своей морской свинке:

тимьян,

садовая трава,

ячменное сено,

кострец,

синеголовник,

овес,

пшеница

и овсяница.

Единственное сено, которого мы рекомендуем избегать, — это люцерна и клевер, поскольку оно содержит много кальция и может вызывать образование камней у некоторых животных.

Свежие овощи в рационе морской свинки

Морские свинки получают огромную пользу от свежих овощей. Рекомендуется давать им примерно одну чашку овощей на морскую свинку в день. Овощи обеспечат организм витамином С и другими питательными веществами, которые не содержатся в большом количестве в сене. Некоторые из лучших овощей для морских свинок включают:

зеленый или красный перец,

петрушку,

салат ромэн,

канталупу,

зелень одуванчика,

кукурузную шелуху,

кинзу

и морковь.

Разнообразие овощей — это ключ к удовлетворению всех их пищевых потребностей.

Витамин С — неотъемлемая часть рациона морской свинки

Морские свинки не могут сами вырабатывать витамин С, поэтому их питание зависит от того, что они едят. Витамин С крайне важен для поддержания их здоровья и предотвращения цинги. Недостаток витамина С вызывает такие симптомы, как

потеря веса,

кровоточивость десен,

вялость

и грубая шерсть.

Морские свинки должны потреблять продукты с высоким содержанием витамина С, и такие овощи, как красный перец, петрушка и капуста, помогают удовлетворить эту потребность.

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