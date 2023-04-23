Будучи владельцем собаки, вы, возможно, задавались вопросом, может ли ваш мохнатый друг видеть цвета так же, как и вы.
Дальтонизм — это состояние, при котором человек не может различать определенные цвета или не видит их вообще, что является следствием аномалий в цветочувствительных рецепторах глаза.
У людей существует два типа дальтонизма: красно-зеленый и сине-желтый дальтонизм. Тип дальтонизма у человека зависит от поражения цветочувствительных рецепторов. Например, люди с красно-зеленым дальтонизмом не могут различать два цвета.
Дихроматическое зрение собак означает, что они больше всего похожи на людей с красно-зеленой дальтонией. Они могут различать различные оттенки синего, желтого, белого и серого, но плохо видят красный и зеленый цвета.
Исследования показывают, что собаки видят мир иначе, чем люди, и их восприятие цветов уникально. Желтый и синий — доминирующие цвета в цветовом зрении собак. Оттенки красного и зеленого, вероятно, кажутся собакам более похожими на коричневые и серые тона. Голубые, сине-зеленые и фиолетовые оттенки выглядят как различные оттенки синего.
Ученые изучили структуру и функции глаз собак, чтобы определить типы колбочек и проследить, как они реагируют на различные длины волн света. Они также проводили поведенческие исследования, чтобы проверить цветовое зрение собак. Например, в некоторых исследованиях собак обучают реагировать на цветовые сигналы для получения пищевого вознаграждения, а в других — наблюдают за тем, как глаза, голова и тело собаки реагируют на движение цветных объектов.
По сравнению с людьми, собаки видят не так четко и не так хорошо различают разницу в яркости. Поэтому мир может казаться им слегка приглушенным и нечетким.
Однако зрение собак имеет некоторые преимущества перед человеческим. Они лучше распознают движение и лучше видят при слабом освещении. В условиях недостаточной освещенности хорошее цветовое зрение не дает особых преимуществ.
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