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Марина Лебедева

Действительно ли собаки дальтоники? 

2:26
Зоосфера » Собаки

Будучи владельцем собаки, вы, возможно, задавались вопросом, может ли ваш мохнатый друг видеть цвета так же, как и вы.

Действительно ли собаки дальтоники? 

Что такое дальтонизм?

Дальтонизм — это состояние, при котором человек не может различать определенные цвета или не видит их вообще, что является следствием аномалий в цветочувствительных рецепторах глаза.

У людей существует два типа дальтонизма: красно-зеленый и сине-желтый дальтонизм. Тип дальтонизма у человека зависит от поражения цветочувствительных рецепторов. Например, люди с красно-зеленым дальтонизмом не могут различать два цвета.

Зрение у собак

Дихроматическое зрение собак означает, что они больше всего похожи на людей с красно-зеленой дальтонией. Они могут различать различные оттенки синего, желтого, белого и серого, но плохо видят красный и зеленый цвета.

Исследования показывают, что собаки видят мир иначе, чем люди, и их восприятие цветов уникально. Желтый и синий — доминирующие цвета в цветовом зрении собак. Оттенки красного и зеленого, вероятно, кажутся собакам более похожими на коричневые и серые тона. Голубые, сине-зеленые и фиолетовые оттенки выглядят как различные оттенки синего.

Откуда мы это знаем?

Ученые изучили структуру и функции глаз собак, чтобы определить типы колбочек и проследить, как они реагируют на различные длины волн света. Они также проводили поведенческие исследования, чтобы проверить цветовое зрение собак. Например, в некоторых исследованиях собак обучают реагировать на цветовые сигналы для получения пищевого вознаграждения, а в других — наблюдают за тем, как глаза, голова и тело собаки реагируют на движение цветных объектов.

Какие цвета видят собаки?

По сравнению с людьми, собаки видят не так четко и не так хорошо различают разницу в яркости. Поэтому мир может казаться им слегка приглушенным и нечетким.

Однако зрение собак имеет некоторые преимущества перед человеческим. Они лучше распознают движение и лучше видят при слабом освещении. В условиях недостаточной освещенности хорошее цветовое зрение не дает особых преимуществ.

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Как собаки видят мир? Собаки дальтоники?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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Действительно ли собаки дальтоники? 
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