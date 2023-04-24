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Марина Лебедева

Если кошка чихает несколько раз в день, это неопасно. Но понаблюдать за ней надо

2:56
Зоосфера » Кошки

Чихание — это обычная функция организма, которую многие животные, включая кошек, используют для удаления раздражающих веществ из носа. Хотя обычно это не является серьезной причиной для беспокойства, если ваша кошка чихает постоянно или проявляет другие симптомы, это может указывать на скрытую проблему со здоровьем.

Если кошка чихает несколько раз в день, это неопасно. Но понаблюдать за ней надо

Подтверждение кошачьего чихания

У кошек может наблюдаться несколько симптомов, которые часто путают с чиханием, включая кашель, рвотные позывы, обратное чихание, икоту, рвоту и хрипы. Чтобы определить, чихает ли ваша кошка, снимите ее на видео во время эпизода и покажите ветеринару.

Вирусные респираторные инфекции

Вирусные инфекции верхних дыхательных путей являются наиболее частой причиной чихания у кошек, при этом наиболее распространенным является кошачий герпесвирус. Симптомы герпесвируса у кошек включают выделения из носа и глаз, а также чихание. Хотя лекарства от герпесвируса не существует, имеющиеся препараты могут улучшить состояние инфицированных кошек. Другие вирусные инфекции, которые могут вызывать чихание у кошек, включают калицивирус и грипп.

Бактериальные инфекции

Бактериальные инфекции могут играть второстепенную роль в симптомах верхних дыхательных путей у кошек. Ненормально окрашенные выделения, такие как желтые или зеленые сопли, являются верным признаком бактериальной инфекции.

У кошек бактериальные инфекции почти всегда возникают после того, как респираторный вирус или другое заболевание вызывает повреждение носовых ходов. Частыми виновниками бактериальных инфекций в носу у кошек являются бордетелла, микоплазма и хламидии. Для лечения этих инфекций можно использовать такие антибиотики, как доксициклин или азитромицин.

Воспаление и раздражение

Воспаление и раздражение в носу могут способствовать чиханию кошки. Воспалительные заболевания трудно диагностировать, поскольку не существует надежного теста для определения того, является ли воспаление единственной причиной чихания. После того как другие потенциальные причины исключены, воспаление часто считается виновником. Есть основания полагать, что в некоторых случаях иммунотерапия может помочь кошкам, страдающим от воспаления.

Вдыхание инородного материала

Вдыхание инородных материалов, таких как травинки, может вызвать раздражение в носовых ходах кошки. В ответ на это организм чихает, выбрасывая посторонние частицы. Хотя такой подход может сработать для мелких частиц, таких как пыль, более крупные предметы может быть трудно удалить чиханием.

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Почему Кошка Чихает? // Топ-7 Причин Чихания Кошки // Сеть Ветклиник БИО-ВЕТ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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