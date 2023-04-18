Кошка заболела: явные признаки, которые помогут распознать недуги вашего питомца

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своими охотничьими навыками, ловкостью и скрытностью. Они умело скрывают свои травмы или болезни, поэтому заметить, когда что-то не так, довольно сложно. Как ответственный владелец домашнего животного вы должны знать признаки болезни кошки, чтобы обеспечить необходимый уход и внимание для поддержания здоровья вашего кошачьего компаньона.

Изменения в пищевых привычках

Если пищевые привычки вашей кошки внезапно изменились, это может быть признаком заболевания. Повышение аппетита может свидетельствовать о

гипертиреозе,

кишечных паразитах,

диабете

или заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

И, наоборот, снижение аппетита может быть вызвано:

тошнотой,

лихорадкой,

желудочно-кишечным заболеванием,

болью во рту из-за проблем с зубами,

образованием,

инородным телом

или травмой.

Повышенная жажда

Повышенная жажда, также известная как полидипсия, может быть симптомом серьезного заболевания. Диабет, заболевания почек, гипертиреоз и некоторые эндокринные заболевания могут вызывать повышенную жажду. Некоторые диеты, назначаемые при проблемах с мочеиспусканием, направлены на усиление жажды, чтобы способствовать частому опорожнению мочевого пузыря.

Необычное мяуканье или вокализация

Кошки мяукают или вокализируют по разным причинам. Однако если вы заметили изменения в вокализации вашей кошки или увеличение количества мяукающих звуков, возможно, она пытается сообщить о физическом или эмоциональном дискомфорте. Они могут мяукать чаще, когда голодны или испытывают боль. Кошки с когнитивными нарушениями или дряхлостью также могут чаще мяукать с возрастом.

Проблемы с туалетом

Внезапные изменения в поведении кошки в туалете могут указывать на ухудщение состояния здоровья. Немедленно обратитесь за ветеринарной помощью, если ваша кошка внезапно не может помочиться, особенно коты, так как у них может быть непроходимость нижних мочевых путей. Кошки также могут избегать туалета, если он ассоциируется у них с болью. Заболевания желудочно-кишечного тракта, вызывающие диарею или запор, инфекция мочевого пузыря или артрит также могут затруднить процесс вхождения и выхода из туалета. В семьях с несколькими кошками одна кошка может мешать другой кошке пользоваться туалетом.

Рвота или понос

Рвота и понос у кошек могут иметь множество причин, включая кишечных паразитов, непроходимость желудочно-кишечного тракта или инородное тело, пищевую непереносимость или аллергию, заболевания почек, панкреатит, воспалительные заболевания кишечника, стресс, бактериальную или вирусную инфекцию, прием лекарств, токсинов, заболевания печени или рак. Запор также может вызывать рвоту и прохождение только небольшого количества жидкого стула.

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