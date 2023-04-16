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Марина Лебедева

Собаки хоронят кости и другие предметы из-за сильного инстинкта предков и... скуки

3:07
Зоосфера » Собаки

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему ваша собака считает нужным закапывать предметы? Собаки могут похоронить все, что они считают ценным, не только еду. 

Собаки хоронят кости и другие предметы из-за сильного инстинкта предков и... скуки

Инстинкты предков

Такое поведение могло развиться из-за сильных инстинктов выживания, унаследованных от диких предков одомашненных собак от диких собак и серого волка. Пищу не всегда легко найти и чтобы максимально использовать еду, которую они имели, дикие собаки часто хоронили излишки в земле возле своих логов. Почва действует как естественный холодильник, сохраняя еду вдали от прямых солнечных лучей, и температура земли уменьшается с глубиной отверстия, дольше сохраняя пищу свежей, поэтому животное может извлечь ее позже, когда питания недостаточно.

По мнению экспертов, собаки закапывают предметы в из-за инстинкта предков, который зародился тысячи лет назад. Несмотря на то, что современным собакам не нужно охотиться за едой, это инстинктивное поведение глубоко укоренилось в их ДНК.

Пиратские сокровища

Помимо еды, собаки также закапывают другие предметы, такие как игрушки и лакомства. Если вы были щедры на лакомства или игрушки, возможно, ваша собака просто хранит их излишки в безопасном месте, чтобы потом достать. Некоторых собак также привлекают блестящие предметы, такие как часы и серьги, и они хватают их с прилавков, а затем закапывают в специально отведенном месте.

Одиночество и скука

Собаки также занимаются кладоискательством, когда им одиноко, скучно или они ищут внимания. Закапывая предметы, они надеются получить время для игр со своими хозяевами. Важно отметить, что такое поведение не является злобным или подлым.

Управление поведением

Хотя поведение закапывания может быть естественным для собак, оно также может быть неприятным для хозяев. Чтобы свести к минимуму поведение, связанное с закапыванием, важно ограничить доступ собаки к игрушкам и костям. Регулярно меняйте игрушки вашей собаки и давайте ей доступ только к одной или двум игрушкам за раз. Ограничив количество и обеспечив разнообразие, вы уменьшите желание собаки выносить сокровища во двор и закапывать их.

Еще один полезный прием — контролировать потребность собаки в закапывании, научив ее прятать любимую игрушку или косточку под одеялом. Сделайте это веселой игрой, в которую вы будете играть вместе несколько раз в неделю.

Примечание ветеринара

Важно помнить, что закапывание предметов также может представлять опасность для здоровья вашей собаки. Маринование старой кости на заднем дворе может вызвать у собаки расстройство желудка или диарею. Если это произойдет, вашей собаке потребуется ветеринарная помощь. Чтобы избежать этого, не позволяйте собаке выносить съедобные предметы на улицу для закапывания.

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Пять умных мыслей] Почему собаки закапывают кости?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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