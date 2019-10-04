Где лучше всего разместить лоток для кошки?

Кошки по своей природе склонные устранять свои отходы, закапывая их в похожем на песок составе. Большинство проблем, с которыми люди сталкиваются при обучении котов использованию лотка, созданы человеком. Умный котенок может не захотеть использовать лоток, если его владелец выберет неправильный тип наполнителя, не предоставит достаточно лотков для каждого питомца, не будет убирать лоток достаточно часто и правильно или поместит его в неправильное место. К счастью, последняя проблема легко решается с помощью некоторого компромисса между кошкой и человеком.

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Прежде всего, не забудьте поместить лоток вашей кошки в безопасное место, куда можно легко и быстро добраться. Хотя вы, возможно, захотите, чтобы лоток был вне поля зрения (и запаха), очень важно, чтобы лоток был доступен для вашей кошки. Лучшее место лотка — это чистая, тихая и малолюдная зона, где кошка чувствует себя уединенно. В зависимости от планировки вашей квартиры, тихий уголок в гостиной или спальне могут удовлетворить потребности кошки. Кошки боятся попасть в ловушку, поэтому не помещайте ящик для мусора в шкаф или угол, закрытый с одного конца — другими словами, не заставляйте кошек чувствовать себя так, как будто они в ловушке. Они хотят видеть, что происходит вокруг них, пока они используют лоток.

Хотя ванная кажется хорошим местом для лотка, шум стиральной машины и сушилки может испугать кошку и заставить ее искать более тихое место, в котором можно удалить отходы. И еще одна вещь, которую нужно иметь в виду: кошки чрезвычайно чувствительны к запаху, поэтому они не захотят использовать лоток рядом с их мисками с едой и водой.

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После усыновления новой кошки или котенка держите ее в небольшом пространстве рядом с местом, где вы собираетесь поместить лоток, пока животное не будет чувствовать себя комфортно в своих новых условиях проживания. Старайтесь не размещать лоток в месте, куда доступ будет только в случае подъема по лестнице, поскольку это только затрудняет доступ к лотку. Возможно, вы даже захотите разместить лоток на каждом этаже вашего дома, чтобы они всегда были легко доступны для питомца. Для кошек важна согласованность, поэтому обязательно держите лоток в одном месте. Когда кошка готова выйти из своей маленькой комнаты, где она была заперта с лотком для адаптации на новом месте, вместо того, чтобы относить ее в лоток, дайте ей возможность самой добраться до него. Таким образом, кошка сможет понять, как добраться до лотка самостоятельно.

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Фото: pinterest.ru