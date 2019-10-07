Российские эксперты дали советы, как избежать нападения медведей

Ученые из Красноярска опубликовали перечень советов, которые помогут человеку, как избежать встречи с коварным и мощным хищником, который часто встречается в отдельных регионах РФ, так и выжить, если такая опасная встреча все же состоялась.

Всего в мире насчитывается порядка 200 тысяч медведей, половина из которых — "россияне", живущие на территории нашей страны.

Эксперты подсчитали, что в период с 2000 по 2015 годы в мире было зафиксировано более 660 нападений медведя на человека, причем каждое десятое из них стало летальным. Те же, кому посчастливилось выжить, получали жуткие травмы.

Как отмечают ученые, большинство нападений косолапые осуществляют в летний период и дневное время.

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Сам медведь редко становится инициатором нападения и эти его действия зачастую спровоцированы человеком, который все чаще предпочитает "зеленый отдых" в лесах и заповедниках, а также урбанизацией, когда разрастающиеся населенные пункты захватывают места обитания животных. Кроме того, провоцируют проблемы и запрет на медвежью охоту, а также усиленные меры по защите могучих хищников.

По словам специалистов, практически половина от всех опасных столкновений — результат встречи медведицы с детенышами и людей. Хищница-мать подчиняется инстинкту и вынуждена защищать потомство от непрошенного гостя.

Кстати, медведица также крайне негативно реагирует и на присутствие собаки, которая может сопровождать человека.

Часто медведь, который обладает великолепным чутьем, приходит на запах пищи, которую принесли с собой туристы и совершенно непредсказуемо, что взбредет хищнику в голову: полакомиться припасами человека или им самим. Как говорят ученые, такие случаи составляют порядка 5% из всего количества нападений.

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Крайне опасен раненный зверь. По статистике в 10% случаев медведь нападает именно по этой причине.

Российские ученые предлагают единственно верные способы уберечь себя от опасного приключения:

Не стоит путешествовать в местах обитания медведя, не нужно выезжать с собаками в парки и леса, а также не следует отправляться в походы в гордом одиночестве.

Бродя по лесу, необходимо громко шуметь, таким образом, предупреждая животное о присутствии человека.

Здоровый и уравновешенный зверь предпочтет ретироваться, нежели нападать. Также хищники предпочитают "не иметь дел" с группой людей, изо всех сил стараясь избежать с ними встречи.

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Фото: smilefun. ru