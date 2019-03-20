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Ирина Гусакова

Кошка и птица: как содержать их вместе

Зоосфера » Кошки

Нередко бывает так, что в доме селятся вместе питомцы, которым нелегко ужиться вместе. Чаще всего такая проблема возникает в том случае, если в дикой природе один из таких питомцев был бы охотником, а другой — объектом охоты. Так обстоит дело с кошками и птичками.

Кошка и птица: как содержать их вместе

Ни один кот, кроме самого толстого и ленивого, не устоит перед соблазном поохотиться на волнистого попугайчика. Но все же кошки и птицы могут жить вместе, если соблюдать некоторые правила.

Если перед мордой кошки пролетит птица, в "хвостике" проснётся дикий хищник…

Какой бы домашней ни была кошка, если перед ее мордой будет пролетать птица, она прыгнет за ней, выпустив когти. Перед неожиданно проснувшимся в диванной кисе охотником не будет преград. Неожиданно обнаружится ее талант запрыгивать на шкафы, лазать по шторам и совершать невероятной высоты прыжки. Важно помнить, что даже небольшие раны могут стать смертельными для птички. Если кошка просто прикусит попугайчика, тот может умереть от имеющейся в кошачьей слюне бактерии пастереллы.

Большой попугай может быть так же опасен для кошки, как и она для него

Удар острым клювом способен причинить животному серьезную травму. Попугай может не только ударить или клюнуть, но и укусить клювом, пробивая кожу, что нередко заканчивается появлением на теле кошке швов и боевых шрамов.

Что можно сделать, чтобы обезопасить питомцев

Вы думаете, проблему решит клетка? Не всегда.

Клетка — недостаточное препятствие для кошек

Одержимые идеей добраться до птички, они находят способ открыть ее. Иногда клетку достаточно сбросить на пол, чтобы дверца открылась, давая кошачьим лапам доступ к птичьему телу. Поэтому клетка должна быть тяжелой и прикреплена так, чтобы ее нельзя было скинуть или перевернуть. Разместив клетку на стене, вы усложните кошке доступ к ней и сделаете приятней для птицы.

В некоторых случаях птицы и кошки вынуждены обитать в разных частях квартиры или дома и редко даже видят друг друга. Другие владельцы предпочитают, чтобы животные свободно сосуществовали вместе. Если птица и кошка познакомятся друг с другом под присмотром хозяев, когтистая бестия может принять птичку как члена семьи и перестать видеть в ней свежее мясо.

Знакомство должно происходить постепенно

Сначала кошка должна увидеть птичку издалека и в клетке. Потом можно позволить ей приблизиться к клетке и понаблюдать за реакцией. В случае проявления агрессии кошку следует убрать подальше. Первые сеансы знакомства должны быть короткими. Постепенно их нужно делать все более продолжительными. Кошкам обычно все быстро надоедает. Когда "хвостик" перестанет реагировать на птицу и станет почти к ней равнодушен, можно попробовать открыть клетку. Но при этом следует все равно следить за кошкой и признаками того, что она перешла в "режим охоты" и готовится прыгнуть. Лучше всего, если при знакомстве будут присутствовать два человека, чтобы следить и за птицей, и за кошкой.

Птицу — в клетку и в отдельную комнату

Но какой бы спокойной ни была кошка и как бы мило она ни сидела рядом с попугайчиком, не нужно забывать, что глубоко в душе эта любительница диванных подушек остается хищницей. Каждый раз, уходя из дома, птицу следует закрывать в клетке, а лучше всего — в отдельной комнате, чтобы не будить охотничьи инстинкты кошки и не вводить ее в соблазн.

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