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Екатерина Журавлева

"Адажио" Барбера производит на кошек расслабляющий эффект, а песня AC/DC вызывает стресс

2:58
Зоосфера » Кошки

Португальские исследователи задались целью понять, как влияет на кошек тот или иной музыкальный жанр. Несмотря на то что человеческая музыка недоступна пониманию животных как произведение (для них это просто тяжелый инородный звук), оказалось, что кошки по-разному реагируют на различные музыкальные жанры.

"Адажио" Барбера производит на кошек расслабляющий эффект, а песня AC/DC вызывает стресс

Учёные давали кошкам слушать музыку

Во время проведения операций в ветеринарной клинике ученые из университета в Лиссабоне давали кошкам слушать музыку. Каждый музыкальный фрагмент длился примерно две минуты и представлял собой новый жанр. Фрагменты сменялись, кошки слушали, а ученые наблюдали реакцию животных. Таким образом, композиция "Адажио" Барбера производила на кошек расслабляющий эффект, "Torn" Имбрульи повлияла похоже, но чуть слабее, а песня "Thunderstruck" AC/DC привела к значительному увеличению уровня стресса.

Что вдохновило взявшихся за это исследование учёных?

По их собственным словам, аналогичные опыты проводились на людях. Вместе с тем исследователи полагают, что нельзя отрицать ценность таких экспериментов  для практической стороны, ведь можно помочь домашним животным, например, легче переносить операции. Упомянутые португальские исследователи не планируют останавливаться: они намерены провести похожий эксперимент на собаках.

Известно, что ранее американские психологи участвовали в создании музыки для кошек. Эта музыка основана на звуках, издаваемых животными. Своей целью создатели композиций обозначили намерение создать музыку, которая была бы понятна кошкам, вместе с тем нравилась бы как питомцам, так и хозяевам.

Чарльз Сноуден создал музыкальные композиции для животных

Более серьезный эксперимент провел ученый Чарльз Сноуден: изучив подробно, на чем зиждется и от чего зависит восприятие музыки человеком и животным, он начал создавать музыкальные композиции, не задействовав при этом "голоса" животных. Так созданная Сноуденом музыка стала понятна кошкам благодаря использованию в ней тех тонов и ритмов, которые, как выяснилось в ходе исследования, могут считывать животные. Музыка Сноудена даже начала продаваться в Интернете, и кто знает, может, это направление будет развиваться, и скоро мы сможем порадовать своих питомцев прослушиванием музыки, которая будет доступна и понятна для них так же, как для нас Бетховен, The Beatles и те же AC/DC. Объединив усилия разных специалистов, работающих в этом направлении, можно будет, основываясь на восприятии животными как ритмов, так и жанров, начать создавать музыку, которая будет для них не просто слышна и терпима, но прекрасна.

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Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы музыка лиссабон португалия
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