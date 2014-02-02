Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Зоосфера
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт Собаки Птицы Лошади Кошки Грызуны Рыбы Экзотика
Автор Антон Евсеев

Усталость из птиц вышибают... клином!

Зоосфера » Птицы print

Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.

 

Когда речь заходит о перелетных птицах, почти сразу же вспоминается летящий по небу журавлиный клин. Впрочем, подобное построение используют не только журавли — многие другие крупные птицы, например, гуси, утки, ибисы также предпочитают путешествовать, построившись в виде клина. Таким образом, можно предположить, что этот строй является достаточно удобным для долгих перелетов. Однако сразу же возникает вопрос: почему?

Долгое время существовали две гипотезы, которые объясняли выгоду от подобного построения — одна из них, поведенческая, говорит о том, что птицы при путешествии просто следуют за лидером, то есть тем, кто летит перед ними, и из-за этого автоматически получается клин. Вторая гипотеза объясняет выгоду подобного построения законами аэродинамики — они благоприятствуют именно построению клином, поскольку при такой форме построения птицам легче лететь.

Однако обе этих версии совершенно не объясняют того факта, что клин не является единственной формой построения птичьей стаи. Например, кулики летят зигзагообразным строем, напоминающим змейку, скворцы — четкой линией, а чайки — вообще беспорядочной толпой. Почему же в таком случае эти птицы позволяют себе так наплевательский относиться к законам термодинамики — ведь они могли бы, изменив построение, весьма облегчить себе путешествие? Кроме того, необходимость видеть лидера, указывающего направление движения, есть и у этих пернатых, и, более того, судя по всему им это удается и при других формах построения.

Читайте также: В воздухе — царь, а на земле — прислуга

 

И вот недавно ученые из Международной группы зоологов под руководством Джеймса Ашервуда из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета (Великобритания) решила разгадать загадку птичьего клина. Для этого исследователи снабдили 14 молодых лесных ибисов (Geronticus eremita) GPS-датчиками, которые фиксировали положение птицы с точностью до 30 см, и акселерометрами, которые регистрировали движения крыльев. После чего прошлой осенью вернули этих выращенных в неволе птиц в естественную среду обитания — как раз накануне их традиционного путешествия из Австрии в Италию (оно прошло под руководством приемных "родителей", то есть людей на параплане). Во время полета эти "родители" получили уникальную возможность исследовать полет ибисов, находясь вблизи самих птиц.

В итоге, когда ибисы благополучно долетели до приготовленного им места зимовки, а ученые проанализировали данные приборов и результаты собственных наблюдений, выяснилось, что аэродинамическая гипотеза была абсолютно корректной. В статье, которая была опубликована в журнале Nature, ученые пишут про то, что ибисы старались лететь сзади и слегка сбоку впереди летящего товарища, чтобы поймать крылом поднимающиеся вверх вихревые потоки, которые тот оставлял позади себя. Если же ведомый оказывался строго позади ведущего, то характер взмахов менялся — так, чтобы минимизировать влияние нисходящих потоков от тела того, кто летел впереди.

Таким образом было выяснено, что построение при полете определяется в основном двумя факторами: птицам нужно поймать восходящие потоки от лидера и избежать нисходящих, которые тоже тянутся за тем, кто движется впереди. Также орнитологи выяснили, что при этом птицы специально синхронизируют друг с другом движения крыльев — опять же для лучшей настройки на воздушные потоки. В результате получается, что во время полета ибисы как бы тянут друг друга за собой. Без сомнения, подобное дает немалый энергетический выигрыш, хотя сами авторы работы не проводили измерения расходов калорий путешествующих ибисов, ссылаясь на то, что это сильно повредило бы этим редким птицам, которые и так находятся на грани исчезновения.

Любопытно, что результаты исследования группы Ашервуда подтверждают одну закономерность, которая давно уже известна всем военным летчикам — если эскадрилья построена клином, то каждый самолет расходует меньше топлива. Прежде ученые считали подобную аналогию неуместной, поскольку воздушные потоки, которые создает самолет, достаточно стабильны (ведь аэропланы крыльями не машут), а вот вихри от крыльев летящей птицы гораздо более непредсказуемы и непостоянны. Но оказалось, что и птицам подобное построение помогает минимизировать энергетические затраты, вызванные воздушными вихрями.

Однако все-таки, почему же далеко не все птицы летают клином, если это таит в себе огромную энергетическую выгоду? Построив модель передвижения подобным строем группы птиц с более и менее большим весом, нежели у ибисов, ученые обнаружили, что такая выгода возникает только у крупных птиц — вроде тех же ибисов, аистов, пеликанов, гусей и т. п. А вот их более мелким пернатым сородичам из-за меньшего веса, а также размера тела и крыльев приходится иметь дело с другими аэродинамическими закономерностями, и они уже не могут вот так просто выбрать строй и ритм взмахов крыльями, чтобы ловить одни потоки и избегать другие. Наверное, именно поэтому у перелетных птиц малого размерного класса и наблюдается такое разнообразие построений для путешествий, тогда как почти все крупные птицы летают клином.

Итак, почти все загадки, связанные с тем, почему крупные перелетные птицы летают клином, ученые вроде бы разгадали. Впрочем, кое-что пока осталось неясным — например то, каким образом птицам удается найти оптимальное построение. Могут ли они преднамеренно образовывать клин, корректируя построение на глаз или же просто действуют методом проб и ошибок, ощущая воздушные потоки и находя положение с наименьшим сопротивлением воздуха?

Читайте также: Перелетные птицы посрамили физиков

Также непонятно, как именно перелетные птицы выбирают лидера стаи: ориентируются ли при этом на его аэродинамические умения или же куда важнее навигационные способности вожака? И, наконец, совершенно непонятно, как и при каких обстоятельствах происходит смена ведущего во время путешествия. Как видите, вопросов еще достаточно много, и ученые надеются найти на них ответы во время следующей серии экспериментов, которые собираются провести с другими видами птиц, например, с гусями…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы птицы перелетные птицы
Обсудить
Актуальная аналитика
Наследие
Мистические совпадения и легенды "Титаника"
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!
Соцсети
История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом?
Новости Все >
Расходы россиян на еду сократились на фоне падения реальных доходов
В минздраве рассказали, когда повысят возраст для покупки спиртного
Комплексы C-400 развернут в Турции к весне 2020 года
Урожай картофеля советуют не хранить более полугода
Гладковыбритые мужчины оказались самыми привлекательными для россиянок
Определены потенциальные соперники Медведева по финалу US Open
Трамп неверно проинформировал американцев о масштабах урагана "Дориан"
Захарова назвала фарсом продление санкций ЕС против России
Ледовую арену в Екатеринбурге начнут строить в сентябре
В Госдуме раскритиковали новую редакцию кодекса этики для педагогов
Последние материалы
Захарова назвала фарсом продление санкций ЕС против России
Ледовую арену в Екатеринбурге начнут строить в сентябре
В Госдуме раскритиковали новую редакцию кодекса этики для педагогов
Сериал "Чернобыль" помог зоне отчуждения поставить рекорд посещаемости
Президент Сбербанка: процесс обучения в школе убивает желание учиться
В Красноярске обнаружили останки древних животных
В России планируют создать систему учета интернет-пользователей
Главными причинами пожаров россияне назвали вырубки и халатность
Политолог: как украинцы вмешивались в американские выборы
Трудоустроить выпускников без опыта работы готовы 65% компаний в России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Усталость из птиц вышибают... клином!
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой

Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.

Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Общество
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов
Комментарии
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Экс-президент Латвии призвала создать новый военный блок против России
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Какое моторное масло лучше использовать в вашем автомобиле?
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Главными причинами пожаров россияне назвали вырубки и халатность
Трудоустроить выпускников без опыта работы готовы 65% компаний в России
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Трудоустроить выпускников без опыта работы готовы 65% компаний в России
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
Экс-президент Латвии призвала создать новый военный блок против России
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
История и современность
Первое значительное военное действие Наполеона - осада Тулона в 1793 году
Первое значительное военное действие Наполеона - осада Тулона в 1793 году
Закон об иммиграции 1965 года значительно изменил лицо американского населения
Закон об иммиграции 1965 года значительно изменил лицо американского населения
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй мировой
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй мировой
Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35
Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Союзники Гитлера: о роли Болгарии во Второй мировой войны
Союзники Гитлера: о роли Болгарии во Второй мировой войны
Книга Костюшева про "разгон Первомая" - шаблон ухода от ответственности за незаконные акции
Книга Костюшева про "разгон Первомая" - шаблон ухода от ответственности за незаконные акции
Россия "присоединит" Арктику не по-крымски
Россия "присоединит" Арктику не по-крымски
Фотогалереи
Королева дорог в отдельно взятой стране 6 Фото Королева дорог в отдельно взятой стране
Прелести восточных красавиц 8 Фото Прелести восточных красавиц
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Домашнее
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Что должно быть в комнате для новорожденного
Финики помогут справиться с депрессией
Шоколад защитит от многих болезней
Белый хлеб, фастфуд и молочка - провокаторы прыщей
Мигрень, или Почему голова болит от "Шанель №5", молнии и сыра
В российских дынях и арбузах содержится опасное количество металлов
Россиян могут обязать следить за своим здоровьем
Россиян могут обязать следить за своим здоровьем
Врачи: регулярный секс поможет сохранить молодость кожи
Врачи: регулярный секс поможет сохранить молодость кожи
Что делать с ломкими волосами: 8 советов
Что делать с ломкими волосами: 8 советов
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины XX века
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины XX века
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о ходе ремонта в новой квартире
Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о ходе ремонта в новой квартире
Супруга Алдонина рассказала об успехах дочери Началовой
Супруга Алдонина рассказала об успехах дочери Началовой
Признаки износа дачного дома, которые нельзя игнорировать
Признаки износа дачного дома, которые нельзя игнорировать
Организуем рабочее место для школьника
Организуем рабочее место для школьника
Забавные фото
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ