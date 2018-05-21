Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм

За избрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы проголосовали более 5,8 миллиона человек. Это более четверти зарегистрированных избирателей. Почему эти люди одобряют политика, который, как пишут западные СМИ, "привел страну к краху"? США уже объявили, что примут меры к Мадуро. Один из вариантов — объявление его наркоторговцем и военная спецоперация, подобная панамской в 1989 году.

Переизбрание чависта Николаса Мадуро

Николас Мадуро от Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в минувшее воскресенье, 20 мая, выиграл президентские выборы в стране, набрав 5,8 миллиона голосов (68 процентов). Явка составила 46 процентов, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы. Занявший второе место оппозиционер Анри Фалькон набрал 1,8 миллиона голосов, другой, Хавьер Бертуччи, — 950 тысяч. По сравнению с выборами 2013 года, явка сократилась на 30 процентов. Тогда Мадуро с преимуществом в несколько процентов победил кандидата от "Движения демократического единства" (MUD) Энрике Каприлеса.

Мировая пресса разделилась на два лагеря в подаче новости. Неолиберальный пишет, что выборы были нерепрезентативные, нелегитимные, сфабрикованные и мировое сообщество их отвергнет. Совсем небольшая часть левой латиноамериканской прессы, такие издания как TeleSur, Вrasil 247, Granma, Hispantv, определяет выборы как доказывающие верный курс народа Венесуэлы, который дал решительный ответ на попытки игнорировать политическую систему страны.

Как работает социализм Венесуэлы?

Попробуем разобраться, почему же около шести миллионов человек пришли и проголосовали за Мадуро, если, по словам западных изданий, в стране "голод, разруха, коррупция и общее неприятие президента".

Не секрет, что экономика Венесуэлы находится в кризисе по причине падения цены на нефть в последние четыре года. В ноябре кредитные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch объявили о частичном дефолте страны из-за серьезных проблем с ликвидностью. Назревают проблемы по выплатам процентов по гособлигациям в 2019-м и 2024-м годах. МВФ считает, что эта страна завершит 2018 год с инфляцией 14 тысяч (!) процентов, в то время как экономика может сократиться на 15 процентов, пишет El Pais. com.

Феномен, объясняющий переизбрание Мадуро, — это налаженная система субсидий бедным слоям населения по нескольким социальным программам. Одна из них — это распределение по субсидированным ценам продуктов питания через местные комитеты по снабжению и производству (CLAP). Это набор основных продуктов питания весом 14 килограммов вставшим на учет семьям, и его хватает на семью из трех человек на две недели. Стоит набор десять тысяч боливаров (один доллар — 69 тысяч боливаров).

Вторая программа, Hogares de la Patria ("Домашние хозяйства Родины"), распределяет денежные субсидии и охватывает около четырех миллионов семей. Мадуро пообещал довести этот объем до пяти миллионов семей и повысил суммы субсидий на 56 процентов (до 7,6 доллара для семьи из двух человек), пишет EFE. Есть пособия беременным, отдельно — рабочим и т. д.

Те из россиян, кто жил при распределительной системе в СССР, прекрасно понимают, как она действует, и даже ностальгируют по ней, так как она дает (и в Венесуэле тоже) также субсидированные государством (а не бесплатные!) медицину, образование, жилье. Добавим, что в Венесуэле есть субсидии на коммунальные услуги и бензин. Единственный "недостаток" последних — это то, что они не адресные и любой житель может ими пользоваться. Конечно, в стране действует черный рынок валют и товаров, есть такое явление, как торговцы-челноки.

Добавим, что избиратели Мадуро — это идейные чависты, считающие, что против их страны организован заговор империалистов и предателей Родины — неолибералов, которые хотят загубить Боливарианскую революцию. Reuters рассказывает историю такой чавистки Элен Бландин — "44-летней матери-одиночки, которая нищенски живет на два доллара в месяц (а где же пособие?)" и не может купить сыну подгузники. Она будет голосовать за Мадуро. И пусть оппозиционеры "называют нас животными, мне все равно ", говорит она.

В Венесуэле нет гуманитарного кризиса, есть бойкот "соросят"

Но так ли уж все трагично в Венесуэле, есть ли там "гуманитарный кризис"? Как пишет Correo del Orinoco ооновский чиновник Альфред де Сайас проводил системное исследование экономики и социальной сферы Венесуэлы в ноябре 2017-го — январе 2018 года и пришел к выводу, что "здесь нет гуманитарного кризиса; конечно, есть нехватка продуктов, тревога среди населения, перебои в снабжении; но для того, кто работает в ООН на протяжении многих лет и знаком с ситуацией в Африке, Азии, некоторых других странах Латинской Америки, становится ясным, что о гуманитарном кризисе в Венесуэле речи не идет".

"Венесуэла находится под давлением экономической войны, финансовой блокады и страдает от высокого уровня контрабанды и поэтому нуждается в международной солидарности, для того чтобы разрешить эти проблемы", — утверждает Сайас. Он отметил, что, например, дефицит медикаментов вызван действиями соседней Колумбии, которая блокирует поставки лекарств в Венесуэлу, вынуждая ее закупать их главным образом у Индии.

Эксперт пожаловался на то, что его визит практически никак не освещался в ведущих мировых СМИ, которые фактически объявили "бойкот молчания" вокруг проводимой ООН инспекции.

Почему оппозиция бойкотировала выборы

Теперь об оппозиции: она разделена, и это на руку Мадуро. Его соперников Анри Фалькона и Хавьера Бертуччи относят к тем, кто готов на диалог с властями. Анри Фалькон предлагает долларизировать экономику и применять шоковые методы лечения экономики с помощью международных финансовых организаций. Это Россия тоже проходила. Остальные оппозиционеры из MUD и "Широкого фронта" (Frente Amplio) призвали своих избирателей бойкотировать выборы.

И понятно почему. По опросам общественного мнения, Мадуро набирал 46 процентов голосов и побеждал, так как выборы проходят в один тур и для избрания президентом кандидату достаточно получить простое большинство голосов.

Не складывалось у оппозиции с легитимной победой, поэтому вместе с Вашингтоном была сделана ставка на непризнание выборов, об этом заявила, как пишет El Universal, пресс-секретарь государственного департамента США Хизер Нойерт. Соединенные Штаты с марта 2015 года считают Венесуэлу "угрозой национальной безопасности", наложены санкции на чиновников, включая Мадуро. Их обвиняют в коррупции и незаконном обороте наркотиков.

Что предпримут США дальше?

Напомним, в 1989 году для "восстановления демократии" в Панаме американский суд вынес решение о том, что президент Мануэль Норьега является членом организованной преступной группы, которая занималась вымогательством и транспортировкой наркотиков. Военная спецоперация США арестовала президента, и он был осужден.

Вашингтон также может объявить эмбарго на поставки венесуэльской нефти. Это откроет путь для торговли нефтью с Россией и Китаем, а санкции можно обойти через своповые поставки. Уже задействована схема по продаже нефти России, которая затем продает ее Кубе. Делают ли американцы ставку на венесуэльских военных? Пока разброда в армии не наблюдается, Мадуро ее хорошо кормит и содержит.

России выгодна победа Николаса Мадуро. За более чем 15 лет тесных связей с чавистами было подписано более 260 соглашений в таких областях, как медицина, туризм, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, нефтедобыча и торговля оружием. По данным Международного института исследований мира в Стокгольме (Сипри), за 15 лет Каракас отдал в российскую казну в обмен на оружие около четырех миллиардов долларов.

Другое мнение

Как сказал "Правде Ру" директор Института Латинской Америки РАН, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН Владимир Давыдов, "выборы были очень противоречивые". "Нынешняя власть выкосила оппозицию неконституционным способом. Парламент оказался на 80 процентов оппозиционным, тогда они (чависты) его распустили и создали другой — карманный", — отметил эксперт "Правды.Ру". По его мнению, низкая явка объясняется тем, что народ устал от очень тяжелой жизни, от постоянных столкновений, "и на улицах тоже".

Сейчас половина Латинской Америки отвернулась от Мадуро, добавил Владимир Давыдов в интервью "Правде.Ру": "США все равно бы не признали выборы, а вот то, что латиноамериканцы отходят от принципов солидарности, — это серьезно". Эксперт оценивает состояние венесуэльской экономики как "полный развал", а криптовалюту Petro - как "соломинку за которую держится власть".

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