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Автор Василий Амирджанов

Главная угроза демократии США - русские... мемы

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США наконец определились с главной угрозой американской демократии. Оказалось, что виной всему смешные картинки в социальных сетях, которые размещают пользователи. Разумеется, только коварные русские могут шутить в интернете. А кто же еще? Ведь, по логике американских парламентариев, всем остальным землянам, включая и граждан США, недоступна способность острить.

В комитете по разведке сената США считают, что русские используют соцсети по принципу "меньше новостей и больше мемов". Иными словами, Россию обвиняют в том, что она смешными картинками в Сети пытается манипулировать американским общественным мнением.

Как в ранние годы Советской власти объявили джаз музыкой толстосумов, так и на очередном витке исторической спирали неототалитарные политики в США причислили интернет-мемы и смешные картинки к русской угрозе. Прямо реинкарнация в режиме реального времени. Так и от прокурора Мюллера до судебных троек рукой подать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по окончании серии встреч со своими коллегами из стран АСЕАН, заметил: "Это, по-моему, уже проявления какой-то запредельной паранойи, несолидно для американских законодателей раздувать подобные сенсации из ничего, на пустом месте. Не мы выдумывали социальные сети, не мы настаивали, чтобы они были открыты для любого желающего".

Невольно вспоминается точное и емкое высказывание Сергея Лаврова, которое стало сверхпопулярным мемом в Рунете и самым подходящим в оценке большинства неадекватных событий в стране и мире.

Еще на заре развития социальных сетей многие компетентные специалисты из русских спецслужб говорили об этом изобретении американцев как об идеальном способе сбора всевозможных данных о гражданах по всему миру. Никакого насилия: сами расскажут о своей жизни, разместят фото, видео со всего света и вдобавок укажут свое местоположение в режиме реального времени.

Как и всякий информационный ресурс, тот же Facebook все равно должен был стать палкой о двух концах. Когда подобные площадки одна сторона начинает использовать как средство достижения политических задач в информационной войне, то и другая сможет с тем же успехом ответить противнику его же оружием.

Социальная сеть — вроде как свободная и демократичная информационная площадка. Стало быть, условия практически для всех пользователей одинаковы, если не брать во внимание, что американские регулируются законами США, а русские — законами Российской Федерации.

Как только в русский сегмент двинулись иноземные специалисты по работе в соцсетях, чтобы научить правильному, с их точки зрения, мировоззрению, тут же получили ответку. Русские пользователи поддержали творческий джем-сейшн и явили свою синкопу.

Вдруг стали пенять русским на использование интернет-мемов. Можно подумать, что это вообще русское слово! Как раз практически вся сетевая мода, этика и эстетика соцсетей пришла из-за океана. А теперь русские виноваты. Потом еще скажут, что и электрический стул изобрели в Рязани, а гильотину — в Костроме.

Я допускаю, что в США сенаторы и конгрессмены — чрезвычайно серьезные люди. Но не до такой же степени, чтобы бояться шуток и людских улыбок. Ну, если граждане реагируют на остроты, стало быть, реально есть над чем посмеяться, даже если это уже и не смешно.

Это для них должно было стать сигналом, что что-то неладно в звездно-полосатом королевстве. Наверное, стоило обратить на это внимание и сделать полезные выводы, а не объявлять смайлики (тоже очень русское слово) геополитической Годзиллой.

Получается, сами придумали соцсети, использовали ресурс во всевозможных цветных революциях и организации беспорядков в непослушных странах, а когда перед глазами вдруг замаячил второй конец ими же выструганной палки, обвинили русских.

Пользователи русского сегмента Facebook неоднократно сетовали на предвзятость модерирования сети. Тут уж ничего не поделать. Сеть — американская. Ее аудитория больше для "поговорить", нежели для "музыку послушать" и "фильмы посмотреть", как это принято в отечественных. Потому если пользователь хочет выйти именно на свою аудиторию, то приходится принимать чужие правила игры.

Собственно, правила и даже беспредел модерирования сетей не сильно мешают выражению своих, мыслей, чаяний и творчеству, которое вдруг напугало серьезных товарищей из сенатского комитета по разведке.

В этой связи нетрудно предположить, что по итогам таких фундаментальных выводов об угрозе смеха наверняка появятся и новые смешные картинки, и, естественно, вирусный мем.

И вот теперь пойми американских законодателей. То поощряли Голливуд на создание образа мрачных русских в странной военной униформе, то теперь пеняют на то, что русские шутят и смеются в сети. Причем шутят не только над психоделическими фантазиями сенаторов и конгрессменов США, но и над своими родными российскими парламентариями. И неизвестно еще, над кем сильнее и чаще.

Хочется надеяться, что выводы отдельных светлых американских умов не лишат интернет смайликов и хороших шуток. Желательно, чтобы сетевые приколы не опускались до уровня беспредельщиков из "Шарли Эбдо", но ведь интернет пока еще довольно свободная информационная площадка. Конечно же, если страна, давшая миру Всемирную паутину, внезапно не введет тоталитарные методы ее регулирования, отправив шутки и мемы в американский сетевой ГУЛАГ.

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Главная угроза демократии США - русские... мемы
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