Европу рассортировали по "группам ненависти" к России

Если кто-то полагает, что борьба с "российской пропагандой" — это профанация и то, что у нас называют "распилом" — тот глубоко заблуждается. Нет, в Европе есть люди, которые ведут тяжелую борьбу с "дезинформацией Кремля". И на компромиссы они не пойдут никогда.

Такие, например, работают в аналитическом центре European Values, который базируется в Чехии. Создан он был в 2005 году и главной своей задачей называет защиту либеральных ценностей. Правда, в последние годы обороняются чешские либералы практически исключительно от России.

На днях центр представил доклад, в котором государства Евросоюза распределены по нескольким группам, в зависимости от их отношения к Российской Федерации.

К группе стран, которые "не сопротивляются политике Кремля" аналитики European Values Грецию и Кипр. Не намного лучше дела у Венгрии, Австрии, Люксембурга, Мальты, Португалии и Словении — их отнесли к государствам, которые отрицают "враждебные действия" России.

К "сомневающимся" отнесены Хорватия, Ирландия, Болгария, Словакия, Бельгия.

Есть государства, который "пробуждаются". К таковым отнесены Франция и Германия. Здесь же почему-то фигурирует и Польша. Хотя власти этой страны в том, что касается антироссийской риторики, выступают ничуть не хуже, чем группа лидеров.

А к ним, "активно противостоящим" России, составители доклада отнесли Швецию, Литву, Латвию, Эстонию и Великобританию.

Вообще говоря, документ обстоятельный, на 99 страницах в PDF-формате. Хотя, конечно, принципиально новое из него едва ли что можно узнать. Составители явно черпали информацию не из секретных докладов агентов спецслужб.

European Values — это один из центров, которые ныне подвизаются на борьбе с "кремлевской пропагандой". Не сказать, что активно — материалы на сайте обновляются крайне нерегулярно.

Предшествовавшие нынешнему докладу сообщения были опубликованы в мае. Речь в них шла о поездке чешских депутатов в Крым и о том, как руководство НАТО ценит усилия аналитиков центра в борьбе с "российской дезинформацией".

Но это заведение работает, скажем так, на аутсорсинге. Ну то есть есть сегодня заказ на борьбу с "кремлевской пропагандой" — будем бороться с ней.

А есть еще созданная в 2015 году Оперативная рабочая группа Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force). Которая также призвана разоблачать "российскую дезинформацию". Представители цента European Values ранее рассказывали о сотрудничестве с East StratCom Task Force. Помогали с кодификацией базы данных, содержащей примеры дезинформации.

Не сказать, что на эти труды кто-то особо обращает внимание. Самые популярные тексты набирали по три-четыре тысячи просмотров. Что это за "разоблачения", на что они влияют — сказать не беремся.

Но в бюджете Евросоюза на 2018-2020 годы для East StratCom Task Force предусмотрена ежегодная субсидия в размере 1,1 миллиона евро. Так что про "распил бюджета", может, и не совсем правильно говорить. Насколько платят, настолько и делают. Отчитаться есть чем — и ладно.

На самом деле это не только иллюстрация скупердяйства еврочиновников, экономящих на противодействии угрозе. С которой, по их же собственным словам, вообще мало что может сравниться. Но пока все это больше смахивает на профанацию. Чтобы лишний раз не обвиняли в отсутствии какого-либо противодействия "потоку дезинформации из России", о котором говорят на каждом саммите Евросоюза.

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