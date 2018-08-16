Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Европа
Евросоюз Восточная Европа Балканы
Автор Антон Куликов

Европу рассортировали по "группам ненависти" к России

Мир » Европа » Евросоюз

Если кто-то полагает, что борьба с "российской пропагандой" — это профанация и то, что у нас называют "распилом" — тот глубоко заблуждается. Нет, в Европе есть люди, которые ведут тяжелую борьбу с "дезинформацией Кремля". И на компромиссы они не пойдут никогда.

Европу рассортировали по

Такие, например, работают в аналитическом центре European Values, который базируется в Чехии. Создан он был в 2005 году и главной своей задачей называет защиту либеральных ценностей. Правда, в последние годы обороняются чешские либералы практически исключительно от России.

На днях центр представил доклад, в котором государства Евросоюза распределены по нескольким группам, в зависимости от их отношения к Российской Федерации.

К группе стран, которые "не сопротивляются политике Кремля" аналитики European Values Грецию и Кипр. Не намного лучше дела у Венгрии, Австрии, Люксембурга, Мальты, Португалии и Словении — их отнесли к государствам, которые отрицают "враждебные действия" России.

К "сомневающимся" отнесены Хорватия, Ирландия, Болгария, Словакия, Бельгия.

Есть государства, который "пробуждаются". К таковым отнесены Франция и Германия. Здесь же почему-то фигурирует и Польша. Хотя власти этой страны в том, что касается антироссийской риторики, выступают ничуть не хуже, чем группа лидеров.

А к ним, "активно противостоящим" России, составители доклада отнесли Швецию, Литву, Латвию, Эстонию и Великобританию.

Вообще говоря, документ обстоятельный, на 99 страницах в PDF-формате. Хотя, конечно, принципиально новое из него едва ли что можно узнать. Составители явно черпали информацию не из секретных докладов агентов спецслужб.

European Values — это один из центров, которые ныне подвизаются на борьбе с "кремлевской пропагандой". Не сказать, что активно — материалы на сайте обновляются крайне нерегулярно.

Предшествовавшие нынешнему докладу сообщения были опубликованы в мае. Речь в них шла о поездке чешских депутатов в Крым и о том, как руководство НАТО ценит усилия аналитиков центра в борьбе с "российской дезинформацией".

Но это заведение работает, скажем так, на аутсорсинге. Ну то есть есть сегодня заказ на борьбу с "кремлевской пропагандой" — будем бороться с ней.

А есть еще созданная в 2015 году Оперативная рабочая группа Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force). Которая также призвана разоблачать "российскую дезинформацию". Представители цента European Values ранее рассказывали о сотрудничестве с East StratCom Task Force. Помогали с кодификацией базы данных, содержащей примеры дезинформации.

Не сказать, что на эти труды кто-то особо обращает внимание. Самые популярные тексты набирали по три-четыре тысячи просмотров. Что это за "разоблачения", на что они влияют — сказать не беремся.

Но в бюджете Евросоюза на 2018-2020 годы для East StratCom Task Force предусмотрена ежегодная субсидия в размере 1,1 миллиона евро. Так что про "распил бюджета", может, и не совсем правильно говорить. Насколько платят, настолько и делают. Отчитаться есть чем — и ладно.

На самом деле это не только иллюстрация скупердяйства еврочиновников, экономящих на противодействии угрозе. С которой, по их же собственным словам, вообще мало что может сравниться. Но пока все это больше смахивает на профанацию. Чтобы лишний раз не обвиняли в отсутствии какого-либо противодействия "потоку дезинформации из России", о котором говорят на каждом саммите Евросоюза.

Читайте также:

Тайные общества, о которых никто не знает

Главная угроза демократии США - русские... мемы

Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"

Германию убедили, что Крым принадлежит России Германию убедили, что Крым принадлежит России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Евросоюз дезинформация либеральные ценности
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти" к России
Криптобиржи
Как криптобиржи решают судьбы: история Ethereum Classic
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Новости Все >
Введены правила проектирования общежитий и хостелов﻿
Распад России начнется с Москвы и Подмосковья?
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Люкс-апартаменты составляют 5% "первички" Москвы
Доставщик еды объедался изысканными блюдами из дорогих ресторанов?
Мэр Оренбурга арестован по делу о 600-тысячной взятке
Германию убедили, что Крым принадлежит России
Студенты арендуют 1% съемного жилья в Москве
Илон Маск доигрался: открыто расследование его махинаций
Какого "позитива" не хватает Путину в соцсетях
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Тайные общества, о которых никто не знает
Человек
Тайные общества, о которых никто не знает Видео 
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Важное в окнах: шумоизоляция
Практика
Важное в окнах: шумоизоляция
Читательский топ
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Возраст не по паспорту, а по факту
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией

В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.

Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Экономика
Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?
Деньги
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?

Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Белоруссия
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Политика
Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя
Экономика
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Антон Куликов Европу рассортировали по "группам ненависти" к России Антон Куликов Любовь Степушова Путин провоцирует: "Австрия меня любит" Любовь Степушова Игорь Буккер Места, где убивают, не спрашивая имени Игорь Буккер
Комментарии
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Мигрант убил провинциалку за голубые глаза сына
Смета для Ходорковского: бывшие соратники обвиняют
Распад России начнется с Москвы и Подмосковья?
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Обвинят Россию: Украина готовит радиационную атаку на Донбасс
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Германию убедили, что Крым принадлежит России
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Россия потратит почти миллиард рублей на украшение Гаваны
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три

На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?

Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ