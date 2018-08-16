Если кто-то полагает, что борьба с "российской пропагандой" — это профанация и то, что у нас называют "распилом" — тот глубоко заблуждается. Нет, в Европе есть люди, которые ведут тяжелую борьбу с "дезинформацией Кремля". И на компромиссы они не пойдут никогда.
Такие, например, работают в аналитическом центре European Values, который базируется в Чехии. Создан он был в 2005 году и главной своей задачей называет защиту либеральных ценностей. Правда, в последние годы обороняются чешские либералы практически исключительно от России.
На днях центр представил доклад, в котором государства Евросоюза распределены по нескольким группам, в зависимости от их отношения к Российской Федерации.
К группе стран, которые "не сопротивляются политике Кремля" аналитики European Values Грецию и Кипр. Не намного лучше дела у Венгрии, Австрии, Люксембурга, Мальты, Португалии и Словении — их отнесли к государствам, которые отрицают "враждебные действия" России.
К "сомневающимся" отнесены Хорватия, Ирландия, Болгария, Словакия, Бельгия.
Есть государства, который "пробуждаются". К таковым отнесены Франция и Германия. Здесь же почему-то фигурирует и Польша. Хотя власти этой страны в том, что касается антироссийской риторики, выступают ничуть не хуже, чем группа лидеров.
А к ним, "активно противостоящим" России, составители доклада отнесли Швецию, Литву, Латвию, Эстонию и Великобританию.
Вообще говоря, документ обстоятельный, на 99 страницах в PDF-формате. Хотя, конечно, принципиально новое из него едва ли что можно узнать. Составители явно черпали информацию не из секретных докладов агентов спецслужб.
European Values — это один из центров, которые ныне подвизаются на борьбе с "кремлевской пропагандой". Не сказать, что активно — материалы на сайте обновляются крайне нерегулярно.
Предшествовавшие нынешнему докладу сообщения были опубликованы в мае. Речь в них шла о поездке чешских депутатов в Крым и о том, как руководство НАТО ценит усилия аналитиков центра в борьбе с "российской дезинформацией".
Но это заведение работает, скажем так, на аутсорсинге. Ну то есть есть сегодня заказ на борьбу с "кремлевской пропагандой" — будем бороться с ней.
А есть еще созданная в 2015 году Оперативная рабочая группа Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force). Которая также призвана разоблачать "российскую дезинформацию". Представители цента European Values ранее рассказывали о сотрудничестве с East StratCom Task Force. Помогали с кодификацией базы данных, содержащей примеры дезинформации.
Не сказать, что на эти труды кто-то особо обращает внимание. Самые популярные тексты набирали по три-четыре тысячи просмотров. Что это за "разоблачения", на что они влияют — сказать не беремся.
Но в бюджете Евросоюза на 2018-2020 годы для East StratCom Task Force предусмотрена ежегодная субсидия в размере 1,1 миллиона евро. Так что про "распил бюджета", может, и не совсем правильно говорить. Насколько платят, настолько и делают. Отчитаться есть чем — и ладно.
На самом деле это не только иллюстрация скупердяйства еврочиновников, экономящих на противодействии угрозе. С которой, по их же собственным словам, вообще мало что может сравниться. Но пока все это больше смахивает на профанацию. Чтобы лишний раз не обвиняли в отсутствии какого-либо противодействия "потоку дезинформации из России", о котором говорят на каждом саммите Евросоюза.
Читайте также:
Тайные общества, о которых никто не знает
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?