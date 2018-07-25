Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии

В Сирии, похоже, начался гуманитарный прорыв. Разрыв геополитического шаблона последнего десятилетия. Франция направила 50 тонн медицинских препаратов и оборудования в Восточную Гуту, которая усилиями правительственной армии САР и российских военных советников перешла под контроль Дамаска. Собственно, как и большинство регионов страны.

Фото: REX/Shutterstock

Россия предоставила военно-транспортную авиацию, и механизм заработал. Конечно же, дали свой положительный результат и встречи президента России с его французским и американским коллегами. Ведь до этого коллективный Запад переживал лишь за бандитские анклавы, которые еще пока сохранились. Правда для сирийского государства они уже не представляют прежней фатальной опасности.

Эвакуация "Белых касок" уже обозначила положительный сдвиг в плане адекватной оценки ближайшей перспективы развития ситуации в Сирии. Если уж и такие деятели стали невостребованными в контексте свержения законной власти в стране, то это, несомненно, можно расценить как положительный сигнал.

Нельзя исключать, что под завесой бренда "Белых касок" без проблем переберутся в Канаду, США, Францию, Германию и Великобританию самые верные приверженцы европейских ценностей из числа террористов. Но это личное дело принимающей стороны.

Для Сирии важно, что, помимо России, Армении, Белоруссии и некоторых других стран СНГ, помощь пошла и от стран, поддержавших вооруженные методы внутриполитического диалога в стране. Западные демократии, которые стали завуалированными спонсорами террористических группировок, меняют курс.

Теперь, когда пришло время каким-то образом заняться сохранением своего политического лица, Франция сделала первый и важный шаг. Санкционировав отправку груза в Сирию и заявив о многомиллионном бюджете помощи гражданам Сирии, президент Эмманюэль Макрон положил начало признанию недальновидных решений прежнего руководства Пятой республики.

Немаловажен и тот факт, что именно русская военно-транспортная авиация взялась доставить помощь сирийцам. Все игры на публику с демонстративным отсутствием контактов между странами НАТО и Россией, видимо, тоже сойдут на нет или хотя бы утратят флер нарочито показательных выступлений.

Зарубежное турне министра иностранных Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова в Израиль и Германию тоже говорит в пользу того, что в ближайшее время начнется полномасштабное решение проблемы и сирийских беженцев. Следующий их пункт назначения — Франция.

Европа, получив миграционный удар ниже шенгенского пояса, крайне заинтересована в ослаблении потока гостей. Политическая карьера канцлера Германии Ангелы Меркель также всецело зависит от решения проблемы беженцев. Не исключено, что к лагерям по приему вынужденных переселенцев, которые уже организованы в Сирии русскими военными, могут прибавиться и новые.

Из Ливана и Иордании сотнями возвращаются в страну люди, бежавшие от войны. От того, как активно включатся в процесс поддержки населения Сирии западные страны, зависит не только процесс восстановления разрушенного войной государства, но и отражение лица коллективного Запада в историческом зеркале.

Выйти из военной авантюры с лицом Франкенштейна совсем не входит в планы западных политиков. Им желательно еще при этом пахнуть "Шанелью". Россия им поможет, потому что в конечном счете важен результат — помощь конкретным людям, а не лейблы на геополитических "лабутенах".

На фоне начавшегося движения внезапно оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам с властями опубликовала список своих кандидатов в конституционную комиссию. Под эгидой ООН должно состояться обсуждение изменений в конституции САР. Возможно, будет принят и абсолютно новый основной закон страны.

Правительство Сирии уже давно определилось с составом своей комиссии, но оппоненты продолжали тянуть резину. И вдруг такой поворот. Оппоненты Асада, видимо, обратили внимание, что могут опоздать на последний поезд.

Вполне вероятно, что подобных поворотов случится еще немало. В этом контексте стоит обратить внимание на то, что все-таки встреча американского и русского президентов была не праздной. Америке стать снова великой тоже способнее с сохраненным политическим лицом. Пусть и с ненавистной американской оппозиции прической Трампа.

Пока правда не вполне очевидно подобное желание со стороны Великобритании. Кроме "Новичка", сейчас с британцами и говорить вроде как не о чем. Тем не менее реалии текущего момента могут внести коррективы и в парадигму британской консервативной русофобии. Мало кому понравится вписаться в постконфликтное будущее в неприглядном виде. Может, и британский премьер догадается, что у войны не женское лицо.

Однако первенство в отказе от гуманитарной блокады Сирии уже принадлежит Франции. Русским летчикам еще предстоит совершить множество рейсов, чтобы доставить заявленный французами объем гуманитарных грузов. Сирийские граждане смогут увидеть плоды смены геополитического вектора Парижа и не умереть.

Читайте также:

Гуманитарная миссия России в Сирии: кто, если не мы

Кто наживается на бедствиях Сирии сегодня?

ООН необходимо 1,5 миллиарда долларов для помощи...