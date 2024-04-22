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Олег Володин
Журнал Foreign Affairs назвал 5 страшных для РФ сценариев — не сработает ни один

Foreign Affairs: США должны приготовиться к 5 сценариям по России

4:32
Мир

Американский эксперт по России, профессор Стивен Коткин написал статью под названием "Пять будущих России, или как Америка должна подготовиться к тому, что может случиться".

Foreign Affairs: США должны приготовиться к 5 сценариям по России
Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Материал был обнародован в майско-июньском номере The Foreign Affairs, который проанализировала "НГ".

В нём Коткин, позиционирующий себя крупнейшим специалистом по РФ, задаётся вопросом, в чём берёт силу "авторитаризм Путина", и почему русские не хотят "встать на колени перед великой западной цивилизацией".

Сама постановка вопроса говорит о многом, но Коткин утверждает, что Путин сегодня — это ледокол, который разносит отживший своё международный порядок с США во главе.

То есть Россия — это голос той части человечества, которая "не золотой миллиард". Последние действия РФ в Ливии, Сирии, Украине, Центральной Африке удивили и встревожили США.

В Вашингтоне задались вопросом — что дальше?

По мнению Коткина, американцам неплохо было бы выучить главный урок последних десятилетий — у США отсутствуют рычаги влияния на трансформацию таких стран, как Китай и Россия.

Более древние, чем США, страны с самосознанием империй, огромными ресурсами, производством, ядерным оружием и странами-партнёрами никак не будут подчиняться желаниям Белого дома.

Автор грустит — ни РФ, ни Китай "не будут преобразовывать свои авторитарные, империалистические режимы, чтобы стать субъектами международных отношений как раньше". Раньше — это когда голодная РФ уничтожала ВПК и экономику, со слезами и на коленях требуя кредитов МВФ.

Коткин также подчеркивает, что США не должны преувеличивать собственную способность формировать траекторию изменений в России.

Вариантов изменений там немного — вот о чём мечтает Запад:

  1. Россия как Франция — с укоренившейся бюрократической и монархической традициями, которые никуда не денутся. Если в России появится демократия с верховенством закона, она станет выглядеть как Франция.
  2. Сжатие России. Для многие РФ — страна мистического национализма, традиционных ценностей, славянофильства, православия. При этом она отстаёт в области информационных технологий, потому противостояние с Западом в итоге приведёт Москву к мощной зависимости от Китая.
  3. России — вассал Китая. Страны относятся друг к другу спокойно и хорошо, как и главы государств. При этом дрейф на Восток считается благом на фоне исторического нежелания подчиняться папскому престолу. Сохранение православной идентичности благодаря ордынскому игу выдаётся за безусловное благо в сравнении с подчинением Западу.
  4. Россия как Северная Корея. Аргументация Коткина тут явно слаба — такого гиганта как наша страна невозможно окружить, напугать и закрыть "все краны", как это раньше было с КНДР.
  5. А пятый вариант — "Россия в хаосе" построен на угрозе территориальной целостности РФ. За организацию такого Москва не будет щадить и миловать.

В целом Коткин не отрицает необходимости дипломатии, но ратует за прекращение военных действий на условиях Киева, то есть без юридического признания утраты территорий, с правом вступать в НАТО, ЕС и любую другую международную организацию. Россия такого не позволит.

Разумеется, как и все западные эксперты, Коткин напрочь игнорирует контекст украинского конфликта, как и полное пренебрежение США содержательных и вневременных стратегических национальных интересов России.

К тому же проблемы русских за рубежом (в Прибалтике и республиках Средней Азии, Приднестровье и т. д.) для него вовсе не существует.

Также эксперт не понимает, что пресловутые "авторитарные тенденции" (а по-нашему — национальная гордость, самоуважение и уважение своей истории, будущего) исчезнут только с разрушением страны. Чего, как мы понимаем, Москва не допустит ни в коем разе.

Любая другая версия реальности от американцев — только иллюзия и ошибки в отношении сроков нормализации отношений между Россией и Западом.

Пока там не признают, что у России есть свои национальные интересы, включая защиту русских, разговора не получится.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция евросоюз
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