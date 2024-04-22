Американский эксперт по России, профессор Стивен Коткин написал статью под названием "Пять будущих России, или как Америка должна подготовиться к тому, что может случиться".
Материал был обнародован в майско-июньском номере The Foreign Affairs, который проанализировала "НГ".
В нём Коткин, позиционирующий себя крупнейшим специалистом по РФ, задаётся вопросом, в чём берёт силу "авторитаризм Путина", и почему русские не хотят "встать на колени перед великой западной цивилизацией".
Сама постановка вопроса говорит о многом, но Коткин утверждает, что Путин сегодня — это ледокол, который разносит отживший своё международный порядок с США во главе.
То есть Россия — это голос той части человечества, которая "не золотой миллиард". Последние действия РФ в Ливии, Сирии, Украине, Центральной Африке удивили и встревожили США.
В Вашингтоне задались вопросом — что дальше?
По мнению Коткина, американцам неплохо было бы выучить главный урок последних десятилетий — у США отсутствуют рычаги влияния на трансформацию таких стран, как Китай и Россия.
Более древние, чем США, страны с самосознанием империй, огромными ресурсами, производством, ядерным оружием и странами-партнёрами никак не будут подчиняться желаниям Белого дома.
Автор грустит — ни РФ, ни Китай "не будут преобразовывать свои авторитарные, империалистические режимы, чтобы стать субъектами международных отношений как раньше". Раньше — это когда голодная РФ уничтожала ВПК и экономику, со слезами и на коленях требуя кредитов МВФ.
Коткин также подчеркивает, что США не должны преувеличивать собственную способность формировать траекторию изменений в России.
Вариантов изменений там немного — вот о чём мечтает Запад:
В целом Коткин не отрицает необходимости дипломатии, но ратует за прекращение военных действий на условиях Киева, то есть без юридического признания утраты территорий, с правом вступать в НАТО, ЕС и любую другую международную организацию. Россия такого не позволит.
Разумеется, как и все западные эксперты, Коткин напрочь игнорирует контекст украинского конфликта, как и полное пренебрежение США содержательных и вневременных стратегических национальных интересов России.
К тому же проблемы русских за рубежом (в Прибалтике и республиках Средней Азии, Приднестровье и т. д.) для него вовсе не существует.
Также эксперт не понимает, что пресловутые "авторитарные тенденции" (а по-нашему — национальная гордость, самоуважение и уважение своей истории, будущего) исчезнут только с разрушением страны. Чего, как мы понимаем, Москва не допустит ни в коем разе.
Любая другая версия реальности от американцев — только иллюзия и ошибки в отношении сроков нормализации отношений между Россией и Западом.
Пока там не признают, что у России есть свои национальные интересы, включая защиту русских, разговора не получится.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).