Дело не в членстве в ЕС, а в движении туда: Грузия снова взялась за иноагентов

Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС

5:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

Грузия стремится в ЕС, считая европейских иноагентов враждебными. А Евросоюз ведёт Грузию в ЕС, считая, что это недостойное поведение. И это вовсе не парадокс.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вторая попытка принятия в Грузии закона об иноагентах станет успешной

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала национальную версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния".

Цель очевидна: минимизировать угрозу со стороны купленной Западом оппозиции в канун выборов в октябре 2024 года, на которых партия хочет получить конституционное большинство. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Это вторая попытка парламента принять закон. Первая закончилась в прошлом году отступлением под напором "общественного мнения" и угроз Евросоюза. Грузии сказали, что данная инициатива может стать препятствием на её пути для получения статуса кандидата в члены ЕС. В грузинском парламенте согласились и отозвали законопроект, а конце 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата и определил дальнейшие шаги для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

Вторая попытка говорит о том, что "Грузинская мечта" отступила временно, потому что боится переворота по результатами парламентских выборов. В случае успеха будет жёсткая зачистка "русофилов" и погружение в националистический мрак, чтобы открыть второй фронт против РФ.

Очень мягкий закон, но видно, кто есть кто

В нынешнем тексте законопроекта термин "агент иностранного влияния" будет заменён на термин "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Законопроект не касается физических лиц, а только некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы (читай — из западных центров влияния). Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять минюсту Грузии декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы.

Накал страстей и в этот раз царит нешуточный. "Грузинская мечта" называет инициированный ею законопроект "американским законом", имея в виду, что это обычная норма всех демократий. А оппоненты — "российским законом", с намёком на работу правящих элит на Россию.

В Тбилиси действительно постоянно говорят о том, что не будут портить отношения с РФ и не будет "второго фронта", открытия которого требует Украина. Конечно, закон покажет избирателям, какие НКО и НПО работают на свержение "Грузинской мечты" и установление управляемого хаоса.

Искусная многовекторность Грузии

Казалось бы, зачем Грузия стремится в ЕС, если считает европейские силы враждебными, и зачем её ведут в ЕС, если Грузия себя так "недостойно" ведёт?

Ответ очень простой: Западу нельзя дать РФ шанс на закрепление хороших отношений с Грузией, которые могут перерасти в стратегическое партнёрство. А это выход на Южный Кавказ, где и с Арменией ещё не всё ясно.

И в Тбилиси это отлично понимают, поэтому искусно сидят на двух стульях.

Один "стул" обеспечивает Грузии 80% всего экспорта вина (когда в ЕС жёсткие квоты), а также экспорт в РФ минеральной воды, фруктов, чая. И безвизовый поток релокантов и туристов с валютой. Это в совокупности даёт ежегодный рост ВВП страны в 7-10%. Второй "стул" огораживает Грузию от вторичных санкций Запада и даёт безвизовый режим с ЕС. Ежегодно Тбилиси получает миллионы долларов от Еврокомиссии на реформы и "повышение обороноспособности".

Счастье, как известно, достигается в пути к цели

"Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует стремлению Грузии вступить в ЕС и траектории её принятия в союз, он лишь отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", — предупредил Тбилиси председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Это так, но суть в том, что Грузия счастлива на пути в ЕС и вовсе не обретёт счастье (разорится), туда вступив. Тем более, что это недостижимо. А вот пятый выигранный электоральный цикл дорогого стоит и в прямом, и переносном смыслах.

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