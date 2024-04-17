Дело не в членстве в ЕС, а в движении туда: Грузия снова взялась за иноагентов

Грузия стремится в ЕС, считая европейских иноагентов враждебными. А Евросоюз ведёт Грузию в ЕС, считая, что это недостойное поведение. И это вовсе не парадокс.
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала национальную версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния".
Цель очевидна: минимизировать угрозу со стороны купленной Западом оппозиции в канун выборов в октябре 2024 года, на которых партия хочет получить конституционное большинство. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Это вторая попытка парламента принять закон. Первая закончилась в прошлом году отступлением под напором "общественного мнения" и угроз Евросоюза. Грузии сказали, что данная инициатива может стать препятствием на её пути для получения статуса кандидата в члены ЕС. В грузинском парламенте согласились и отозвали законопроект, а конце 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата и определил дальнейшие шаги для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.
Вторая попытка говорит о том, что "Грузинская мечта" отступила временно, потому что боится переворота по результатами парламентских выборов. В случае успеха будет жёсткая зачистка "русофилов" и погружение в националистический мрак, чтобы открыть второй фронт против РФ.
В нынешнем тексте законопроекта термин "агент иностранного влияния" будет заменён на термин "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Законопроект не касается физических лиц, а только некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы (читай — из западных центров влияния). Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять минюсту Грузии декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы.
Накал страстей и в этот раз царит нешуточный. "Грузинская мечта" называет инициированный ею законопроект "американским законом", имея в виду, что это обычная норма всех демократий. А оппоненты — "российским законом", с намёком на работу правящих элит на Россию.
В Тбилиси действительно постоянно говорят о том, что не будут портить отношения с РФ и не будет "второго фронта", открытия которого требует Украина. Конечно, закон покажет избирателям, какие НКО и НПО работают на свержение "Грузинской мечты" и установление управляемого хаоса.
Казалось бы, зачем Грузия стремится в ЕС, если считает европейские силы враждебными, и зачем её ведут в ЕС, если Грузия себя так "недостойно" ведёт?
Ответ очень простой: Западу нельзя дать РФ шанс на закрепление хороших отношений с Грузией, которые могут перерасти в стратегическое партнёрство. А это выход на Южный Кавказ, где и с Арменией ещё не всё ясно.
И в Тбилиси это отлично понимают, поэтому искусно сидят на двух стульях.
"Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует стремлению Грузии вступить в ЕС и траектории её принятия в союз, он лишь отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", — предупредил Тбилиси председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Это так, но суть в том, что Грузия счастлива на пути в ЕС и вовсе не обретёт счастье (разорится), туда вступив. Тем более, что это недостижимо. А вот пятый выигранный электоральный цикл дорогого стоит и в прямом, и переносном смыслах.
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