"Знакомая голливудская рука": Медведев рассказал, кто стоит за митингами против закона об иноагентах в Грузии

За протестами против закона об иноагентах в Грузии стоят США, заявил в своём Телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и весёлого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", — написал политик.
Медведев подчеркнул, что "протестующих" в первую очередь не устраивает в законе "О прозрачности иностранного влияния" его "российское", а не западное происхождение.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что ранее коллективный Запад жёстко осудил принятие в Киргизии закона, обязывающего некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре.
"За всем этим — высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор и не желают подчиняться. Советам с подобострастием не внимают. Вмешательство — пресекают", — подчеркнул он.
Медведев указал на то, что годом ранее госдеп США выразил особое "удовлетворение" от отзыва Тбилиси предыдущего проекта об иноагентах, так как он (дословно) был "несовместим с евроатлантическими ценностями".
В то же время ЕС планирует принять собственный, более жёсткий, чем в США, закон об иноагентах, но это не вызывает осуждения, хотя законы России, Киргизии и Грузии намного более лояльны, подчеркнул Медведев.
"Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!", — написал он.
Политик отметил, что закон об иноагентах действует в Израиле, Венгрии или Австралии, и это вполне устраивает Вашингтон.
"В остальных случаях — проплаченные майданы, драки, давление, шантаж. И картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги", — заявил Медведев.
Зампред подчеркнул, что навязанные ценности НАТО находят всё меньше поддержки даже в "покорных" англосаксам странах, и предположил, что эта тенденция будет усиливаться. Медведев предложил по примеру США ужесточить российский закон об иноагентах: ввести уголовную ответственность для тех, кто получает иностранное финансирование.
"И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!" — резюмировал политик.
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