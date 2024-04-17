Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеведущая Ушакова пожаловалась на ситуацию в Дубае: "Выживайте, как хотите"
Готовим овощной крем-суп из лука-порея и капусты
В Кургане люди могут лишиться страховых выплат из-за паводка
В ТГУ разработаны поглощающие до 70% побочных микроволн ферриты
Лолита рассказала о наказании Пугачёвой после "голой" вечеринки: "Надо быть умнее!"
В шоу "Маска" разоблачили участника в костюме гориллы
Кэмерон призвал Израиль к сдерживанию во время ответного удара по Ирану
Можно ли выращивать картошку на одном и том же месте?
Сотни россиян застряли в аэропорту Дубая без еды и воды из-за ливней
"Знакомая голливудская рука": Медведев рассказал, кто стоит за митингами против закона об иноагентах в Грузии

Медведев: организация протестов в Тбилиси говорит о "бессильной злобе" США

3:01
Мир

За протестами против закона об иноагентах в Грузии стоят США, заявил в своём Телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: организация протестов в Тбилиси говорит о "бессильной злобе" США
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и весёлого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", — написал политик.

Медведев подчеркнул, что "протестующих" в первую очередь не устраивает в законе "О прозрачности иностранного влияния" его "российское", а не западное происхождение.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что ранее коллективный Запад жёстко осудил принятие в Киргизии закона, обязывающего некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре.

"За всем этим — высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор и не желают подчиняться. Советам с подобострастием не внимают. Вмешательство — пресекают", — подчеркнул он.

Медведев указал на то, что годом ранее госдеп США выразил особое "удовлетворение" от отзыва Тбилиси предыдущего проекта об иноагентах, так как он (дословно) был "несовместим с евроатлантическими ценностями".

В то же время ЕС планирует принять собственный, более жёсткий, чем в США, закон об иноагентах, но это не вызывает осуждения, хотя законы России, Киргизии и Грузии намного более лояльны, подчеркнул Медведев.

"Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!", — написал он.

Политик отметил, что закон об иноагентах действует в Израиле, Венгрии или Австралии, и это вполне устраивает Вашингтон.

"В остальных случаях — проплаченные майданы, драки, давление, шантаж. И картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги", — заявил Медведев.

Зампред подчеркнул, что навязанные ценности НАТО находят всё меньше поддержки даже в "покорных" англосаксам странах, и предположил, что эта тенденция будет усиливаться. Медведев предложил по примеру США ужесточить российский закон об иноагентах: ввести уголовную ответственность для тех, кто получает иностранное финансирование.

"И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!" — резюмировал политик.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
До освобождения Бердычей осталось немного, армия РФ взяла Богдановку Дмитрий Плотников Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой: "Белгородцы готовы к атакам" Дарья Асламова Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Последние материалы
Певица Инстасамка начала работу над вокалом после публичного обещания
Россиянам ответили, что значит, если кошка сидит спиной к человеку
Важность реагирования на мигающую контрольную лампу давления масла: последствия и рек
Ксения Собчак не понимает позиции Павла Дурова относительно роскоши
Основатель Telegram Павел Дуров стал героем интервью Такера Карлсона
Туристка была укушена змеей во время медитации на Кипре и чуть не умерла
Стало известно, кому положена накопительная пенсия
Юлия Барановская сфотографировалась с 11-летним сыном от Андрея Аршавина
Украина не победит в зоне СВО без мобилизации всего населения
Манижу лишили концертов после слов о публичной пытке террористов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников