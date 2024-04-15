Депутаты в Грузии устроили потасовку из-за законопроекта об иноагентах

В парламенте Грузии депутаты устроили коллективную драку из-за законопроекта об иноагентах. Потасовка произошла в ходе обсуждения документа.
Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал "Sputnik Грузия" пишет, что начал драку глава оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Он напал на лидера парламентского большинства и исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Мамуку Мдинарадзе.
Поводом стал как раз законопроект "О прозрачности иностранного влияния". На этом драка не закончилась, а наоборот переросла в коллективную потасовку.
Напомним, что правящая партия страны внесла законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламент в начале апреля. Он предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20 процентов, идут из других государств.
Также повысился гонорар сына шансонье.