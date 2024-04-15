Депутаты в Грузии устроили потасовку из-за законопроекта об иноагентах

Драка из-за законопроекта об иноагентах произошла в грузинском парламенте

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В парламенте Грузии депутаты устроили коллективную драку из-за законопроекта об иноагентах. Потасовка произошла в ходе обсуждения документа.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал "Sputnik Грузия" пишет, что начал драку глава оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Он напал на лидера парламентского большинства и исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Мамуку Мдинарадзе.

Поводом стал как раз законопроект "О прозрачности иностранного влияния". На этом драка не закончилась, а наоборот переросла в коллективную потасовку.

Напомним, что правящая партия страны внесла законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламент в начале апреля. Он предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20 процентов, идут из других государств.