Протесты в Грузии против «российского закона». Новый Майдан?

0:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Тбилиси сейчас проходит крупный протест сторонников Европейского Союза и приверженцев «радужных ценностей», выступающих против принятия закона об иностранных агентах.

Очередное обострение ситуации в дружественной к России Грузии. Кто стоит за попыткой организации «Майдана» в Грузии?

На этот вопрос отвечает Мовсес Газарян - политолог, эксперт по международным отношениям. Ведущий - Антон Бекетов.