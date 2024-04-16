Протесты в Грузии против «российского закона». Новый Майдан?

В Тбилиси сейчас проходит крупный протест сторонников Европейского Союза и приверженцев «радужных ценностей», выступающих против принятия закона об иностранных агентах.
Очередное обострение ситуации в дружественной к России Грузии. Кто стоит за попыткой организации «Майдана» в Грузии?
На этот вопрос отвечает Мовсес Газарян - политолог, эксперт по международным отношениям. Ведущий - Антон Бекетов.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.