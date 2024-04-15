"Время единства и атаки!": Саакашвили из тюремной камеры пытается расшатать обстановку в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, сделал заявление о необходимости "единства и атаки" в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах в грузинском парламенте.
На своей странице в социальных сетях он написал: "Время единства и атаки!".
Саакашвили призвал своих сторонников активно участвовать во всех мероприятиях, направленных против принятия данного закона, с целью "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии".
В понедельник утром грузинский парламент приступил к обсуждению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта".
Этот законопроект вызвал бурные дебаты в обществе, поскольку его принятие может повлечь за собой изменения в правовой сфере Грузии.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.