"Время единства и атаки!": Саакашвили из тюремной камеры пытается расшатать обстановку в Грузии

Экс-президент Грузии Саакашвили: настало время для "единства и атаки"

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, сделал заявление о необходимости "единства и атаки" в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах в грузинском парламенте.

Фото: commons.wikimedia by Гиорги Абдаладзе is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На своей странице в социальных сетях он написал: "Время единства и атаки!".

Саакашвили призвал своих сторонников активно участвовать во всех мероприятиях, направленных против принятия данного закона, с целью "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии".

В понедельник утром грузинский парламент приступил к обсуждению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта".

Этот законопроект вызвал бурные дебаты в обществе, поскольку его принятие может повлечь за собой изменения в правовой сфере Грузии.