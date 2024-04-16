Не могут поверить в коварство Запада. Зеленского и Ко настигло страшное прозрение

Международное попрошайничество Киева, которое весьма мерзко перемешивается с угрозами и шантажом, базируется на уверенности в абсолютной поддержке своими западными хозяевами.
Но это было ровно до того момента, как началась специальная военная операция России на Украине.
Кстати, былую высокомерную уверенность Владимира Зеленского и его клики объясняет опубликованное в американской прессе заявление, что киевский режим требует у партнёров больше оружия, чем они его производят. И ведь никто из специалистов (если таковые там имеются) не скажут ему, что арсеналы Запада уже опустошены, а про ЗРК Patriot интегрированные в американскую оборонную систему, ему никто никогда не даст.
"Без шуток: до 24 февраля 2022 ещё была какая-то коммуникация с представителями Киева, и они на полном серьёзе говорили — "да вы что, что вы вообще нам можете сделать. Да за нами Америка, всё НАТО, да мы вас там растопчем", — подтверждает в эфире "Радио Крым" политолог Алексей Живов.
Надо сказать, что такие слова граждан Незалежной абсолютно не преувеличение. Украинцы в это свято верили, они были "железно" уверены, что если вдруг русские "дёрнутся", то весь "просветлённый Запад", вся мощь североатлантического альянса обрушится на них, и россияне будут вынуждены отдать всё то, что им прикажут.
И позже реальность стала для них настоящим огромным культурным цивилизационным шоком. Они даже в вариантах не допускали, что Российская Федерация выдержит эти угрозы, санкции и напор. Оказалось, что этим москалям нипочём десятки тысяч санкций и запретов.
Всё это бесконечное нытьё министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стенания президента Незалежной, бестолковые прогнозы Алексея Арестовича* — всё это следствие их невероятного разочарования в том, во что они так слепо верили.
Ведь это же позорная картина для главы государства — Зеленский, как мальчишка, бегает за западными кураторам по всему земному шарику и клянчит, клянчит…
Сегодня они боятся признаться прежде всего себе, что страну использовали банально, как некий политический инструмент, а тогда, когда Украина стала весьма надоевшей и токсичной обузой и балластом, её просто вышвыривают на грязную обочину.
А для Вашингтона и Лондона сегодня дел невпроворот и без Украины. Впереди более важные дела, ещё не во всех регионах мира хаос и разрушения, а значит, нести по свету "демократию" есть куда. А Украина потеряла мнимую ценность, которую она сама себе так ложно придавала все эти годы.
И это то, что сегодня ставит в ступор националистическую власть на Украине. А всё это усугубляется успехами русских на поле боя, да ещё плюс и то, что США и Британия потихоньку сливают Украину. Отсюда и растерянность киевской власти, неумение оценивать реальную ситуацию и обстановку в мире. Остаётся Киеву только одно — как мантру повторять одно только слово: "Дай!".
А между тем, час расплаты уже не за горами. И расплата эта будет прежде всего от народа Украины, а значит, будет страшной. Поскольку власти воров, коррупционеров и убийц припомнят всё!
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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