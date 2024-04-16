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Дмитрий Плотников
Не могут поверить в коварство Запада. Зеленского и Ко настигло страшное прозрение

Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада

3:38
Мир

Международное попрошайничество Киева, которое весьма мерзко перемешивается с угрозами и шантажом, базируется на уверенности в абсолютной поддержке своими западными хозяевами.

Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Заграница нам поможет"

Но это было ровно до того момента, как началась специальная военная операция России на Украине.

Кстати, былую высокомерную уверенность Владимира Зеленского и его клики объясняет опубликованное в американской прессе заявление, что киевский режим требует у партнёров больше оружия, чем они его производят. И ведь никто из специалистов (если таковые там имеются) не скажут ему, что арсеналы Запада уже опустошены, а про ЗРК Patriot интегрированные в американскую оборонную систему, ему никто никогда не даст.

"Без шуток: до 24 февраля 2022 ещё была какая-то коммуникация с представителями Киева, и они на полном серьёзе говорили — "да вы что, что вы вообще нам можете сделать. Да за нами Америка, всё НАТО, да мы вас там растопчем", — подтверждает в эфире "Радио Крым" политолог Алексей Живов.

Надо сказать, что такие слова граждан Незалежной абсолютно не преувеличение. Украинцы в это свято верили, они были "железно" уверены, что если вдруг русские "дёрнутся", то весь "просветлённый Запад", вся мощь североатлантического альянса обрушится на них, и россияне будут вынуждены отдать всё то, что им прикажут.

Жуткие для Киева реалии

И позже реальность стала для них настоящим огромным культурным цивилизационным шоком. Они даже в вариантах не допускали, что Российская Федерация выдержит эти угрозы, санкции и напор. Оказалось, что этим москалям нипочём десятки тысяч санкций и запретов.

Всё это бесконечное нытьё министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стенания президента Незалежной, бестолковые прогнозы Алексея Арестовича* — всё это следствие их невероятного разочарования в том, во что они так слепо верили.

Ведь это же позорная картина для главы государства — Зеленский, как мальчишка, бегает за западными кураторам по всему земному шарику и клянчит, клянчит…

Сегодня они боятся признаться прежде всего себе, что страну использовали банально, как некий политический инструмент, а тогда, когда Украина стала весьма надоевшей и токсичной обузой и балластом, её просто вышвыривают на грязную обочину.

Мрачный для Киева итог

А для Вашингтона и Лондона сегодня дел невпроворот и без Украины. Впереди более важные дела, ещё не во всех регионах мира хаос и разрушения, а значит, нести по свету "демократию" есть куда. А Украина потеряла мнимую ценность, которую она сама себе так ложно придавала все эти годы.

И это то, что сегодня ставит в ступор националистическую власть на Украине. А всё это усугубляется успехами русских на поле боя, да ещё плюс и то, что США и Британия потихоньку сливают Украину. Отсюда и растерянность киевской власти, неумение оценивать реальную ситуацию и обстановку в мире. Остаётся Киеву только одно — как мантру повторять одно только слово: "Дай!".

А между тем, час расплаты уже не за горами. И расплата эта будет прежде всего от народа Украины, а значит, будет страшной. Поскольку власти воров, коррупционеров и убийц припомнят всё!

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина дмитрий кулеба владимир зеленский
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