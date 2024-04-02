США предпринимают новые попытки добыть для Украины оружие в Латинской Америке

США нажали на Колумбию, чтобы обеспечить военной техникой Украину. Кто следующий?

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США продолжают вовлекать страны Латинской Америки в прокси-войну с РФ. После Эквадора пришла очередь Колумбии. Кто следующий и кто не устоит?

Фото: https://www.avionrevue.com/

США изымают оружие российского производства в Латинской Америке для Украины

Eщё год назад была озвучена рекомендация руководителя Южного командования США Лоры Ричардсон, чтобы латиноамериканские страны заменили оружие российского производства американскими арсеналами, с последующей передачей российских вооружений Украине. Ричардсон отметила, что Россия и Китай являются главными врагами США в Латинской Америке, когда обсуждается вопрос национальной безопасности.

"Девять стран имеют оборудование российского производства, и мы работаем над заменой этого оборудования оборудованием из США, если эти страны захотят пожертвовать своё Украине", — сказала она.

Три страны Венесуэлу, Кубу и Никарагуа Ричардсон сочла неподдающимися уговорам как союзников России.

Другие шесть — это Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Уругвай. Им была предложена сделка, но в том же году руководство данных стран отказалось от неё, предпочитая говорить о нейтралитете.

После Эквадора американцы надавили на Колумбию

Однако в Вашингтоне не успокоились, и недавно прогремел скандал с попыткой заставить Эквадор за 200 млн долл. продать свой арсенал (вертолёты и ЗРК) взамен на помощь в борьбе с наркотрафиком.

Но после вмешательства Москвы, которая предупредила президента Даниэля Нобоа о недопустимости сделки, российское оружие не уехало на Украину. Сработала угроза российского торгового эмбарго на эквадорские бананы, что важно для Эквадора, учитывая, что Россия является его третьим торговым партнером.

Эквадорский случай преподал уроки правительствам, которые по чисто спекулятивным причинам намерены отказаться от нейтралитета.

Тем не менее, США предложили руководству Колумбии отправить вертолёты Ми-17 (11 в технической исправности и ещё с десяток — на приколе) взамен на поставки новой американской техники на 300 млн долларов. Боготе сказали, что поддерживать технически эти вертолёты из-за санкций против "Рособоронэкспорта" она не сможет, поэтому надо идти на сделку.

Колумбия всё же отклонила предложение. Как пишут СМИ, она довольна этим вертолётным парком. Президент Густаво Петро заявил, что будет держать нейтралитет, несмотря на статус Колумбии как основного союзника НАТО за его приделами.

Аргентина — слабое звено в этом нейтралитете

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил два вертолета Ми-17 президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его присутствия на инаугурации президента 10 декабря 2023 года.

Конечно, два вертолета никоим образом не изменят ход СВО, но это был важный геополитический жест нового аргентинского правительства. А вот Бразилия (член БРИКС) осталась при своём. Правительство Жозе Инасиу Лулы да Силвы отвергло возможность экспорт российских вооружений из Бразилии и даже запретило реэкспорт бронетехники собственного производства из Аргентины на Украину.

Впрочем, Милей не отменил (пока) соглашения и меморандумы, подписанные с РФ экс-президентом Кристиной Киршнер и позже ратифицированные экс-президентом Альберто Фернандесом. Россия будет участвовать в строительстве третьего блока АЭС "Атуча" в городе Сарате. И это главный лимитирующий фактор для Аргентины в её стремлении "сблизится с Западом" на украинском поле.

Латинской Америке противно лицемерие США

Большие арсеналы российского оружия есть в Перу и Уругвае (бронетанковая техника), скоро США доберутся и до них. Посмотрим, как поведут себя их руководители. Многие страны региона покупают российский дизель, удобрения.

Но дело даже не в некой экономической зависимости от РФ, а в том, что большая часть руководителей Латинской Америки считает постоянное внимание США к Украине корыстным и лицемерным. А саму Украину "не менее виновной в конфликте, чем Россия".

Войны с криминальными структурами идут в странах региона, но США этого не замечают, как не замечают и терроризма Израиля в Газе, что возмущает Латинскую Америку.

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