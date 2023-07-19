17-18 июля в Брюсселе прошёл саммит ЕС-Латинская Америка. Латиноамериканцы предпочли вести разговор не об Украине, а о возмещении последствий геноцида коренных народов Америки.
Европа, втянутая Вашингтоном в два конфликта — с РФ и Китаем, отчаянно нуждается в союзниках. Но на саммите ЕС-СELAC (33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна), состоявшимся через восемь лет после предыдущего, дело у Брюсселя с самого начала не заладилось.
Во-первых, с латиноамериканской стороны игнорировали встречу с десяток южноамериканских лидеров, в том числе союзники РФ президент Никарагуа Даниэль Ортега и его венесуэльский коллега Николас Мадуро. Они направили в Брюссель, соответственно, министра иностранных дел и вице-президента.
Во-вторых, сразу был отвергнуто выступление президента Украины Владимира Зеленского из-за противоположных мнений в CELAC в отношении причин конфликта на Украине.
В-третьих, так и не была единогласно согласована итоговая декларация из-за позиции Никарагуа.
ЕС надеялся, что обещанные 45 миллиардов евро инвестиций к 2027 году сделают лидеров стран CELAC более сговорчивыми для определения "общей позиции по Украине". Но изначально три страны отказались подписывать итоговую декларацию (Куба, Венесуэла, Никарагуа), в которой осуждалась РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в итоге не удалось убедить Ортегу — истинного союзника Москвы.
Резолюция была опубликована с разъяснением, что Никарагуа отказалась ратифицировать документ, в котором упоминается "война против Украины".
Но и в опубликованной резолюции было записано, не как хотели европейцы с осуждением "агрессии РФ", а очень нейтрально:
"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность продолжающейся войной против Украины, которая продолжает причинять огромные человеческие страдания и усугубляет существующие слабости в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочку поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности", — цитирует EFE.
В резолюции также записано, что страны привержены "дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".
Нынешний президент CELAC премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, подчеркнул, что Украина — не единственный театр военных действий или вооружённых конфликтов, уничтожающих жизни людей и экономики стран. В Латинской Америке это Гаити, поэтому ему непонятно "непропорциональное глобальное значение", придаваемое Западом Украине.
Президент Гондураса Ксиомара Кастро - следующий председатель CELAC, попросила саммит одобрить резолюцию, призывающую к прекращению блокады против Кубы и потребовала покончить с "пиратством и конфискацией активов", "потому что мы все подвержены риску того, что однажды обнаружим, что наши резервы заморожены в иностранных банках".
Лидер Гондураса призвала ЕС вернуть все незаконно захваченные Западом активы венесуэльскому народу и "устранить барьеры, мешающие нормализовать наши торговые отношения с братскими странами, такими как Никарагуа".
В этой связи президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, он обеспокоен "настойчивым стремлением (Запада) заменить Устав ООН и международного права так называемым "международным порядком, основанным на правилах", которые не обсуждались и, тем более, не были согласованы со всеми государствами".
По словам лидера Кубы, стратегического объединения с ЕС, о котором много говорилось ранее, не существует.
"Латинская Америка и Карибский бассейн не были реальным приоритетом для Европейского Союза", — заявил Диас-Канель.
Он предупредил, что "Латинская Америка и Карибский бассейн больше не являются задним двором Соединенных Штатов, "а также это не бывшие колонии, которым нужны советы, и мы не приемлем обращения с нами как с простыми поставщиками сырья".
"Мы независимые и суверенные страны, с общим видением будущего", — подчеркнул кубинский лидер.
Диас-Канель упомянул, что "колониальный грабеж и капиталистическое мародерство превратили Европу в кредитора, а Латинскую Америку и Карибский бассейн в должников", и что в настоящее время финансовая политика ЕС "продолжает создавать препятствия для развития" CELAC.
Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Силва заявил о том, что западные поставки оружия продлевают конфликт на Украине и отвлекают мир от борьбы с изменением климата.
Лула напомнил, что "война в сердце Европы" усилила голод и неравенство в мире и увеличила глобальные военные расходы. Он также высказался против санкций и блокад без поддержки международного права. Бразилию на Западе упрекают в том, что она уничтожает джунгли Амазонки — лёгкие планеты, и грозят ввести санкции.
Латиноамериканцы предложили записать в резолюции саммита обязательство ЕС "морально, этически и экономически возместить ущерб" от разграбления их богатства и уничтожения (геноцида) коренных народов. В итоге резолюция ограничилась упоминанием, что вопрос был поднят, что подразумевает продолжение дискуссии.
Латинская Америка не хочет думать об Украине, а хочет развивать свою экономику и реализовывать соглашение о свободной торговле с ЕС.
Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР было заключено в 2019 году. Документ так и не вступил в силу из-за дополнительных требований со стороны некоторых европейских стран, в том числе Германии, которая требует "уважении прав коренных народов" и защиты тропических лесов. Бразилия на саммите отказалась подписать декларацию об этом. Лула считает данные тезисы неприемлемым, что это может ограничить "реиндустриализацию" Бразилии.
ЕС стоит перед риском эскалации войны в регионе, бедность и социальная напряженность растут из-за безоговорочной поддержки прокси-войны, которую США ведут против России на Украине. Страны CELAC не хотят в этом участвовать, хотя бы потому, что получают из РФ главное — ресурсы. Если населению стран континента нечем будет заправлять автомобили и не из чего печь хлеб, то им будет не до разговоров об европейских инвестициях в зелёную экономику.
Символично, что в эти же дни о совместном заявлении не смогли договориться на встрече министров финансов стран G20.
"Мы всё ещё не нашли общего языка по поводу российско-украинской войны", — заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.
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