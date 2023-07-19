Саммит ЕС-Латинская Америка закончился для Европы провалом

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17-18 июля в Брюсселе прошёл саммит ЕС-Латинская Америка. Латиноамериканцы предпочли вести разговор не об Украине, а о возмещении последствий геноцида коренных народов Америки.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Саммит ЕС-CELAC не заладился с самого начала

Европа, втянутая Вашингтоном в два конфликта — с РФ и Китаем, отчаянно нуждается в союзниках. Но на саммите ЕС-СELAC (33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна), состоявшимся через восемь лет после предыдущего, дело у Брюсселя с самого начала не заладилось.

Во-первых, с латиноамериканской стороны игнорировали встречу с десяток южноамериканских лидеров, в том числе союзники РФ президент Никарагуа Даниэль Ортега и его венесуэльский коллега Николас Мадуро. Они направили в Брюссель, соответственно, министра иностранных дел и вице-президента.

Во-вторых, сразу был отвергнуто выступление президента Украины Владимира Зеленского из-за противоположных мнений в CELAC в отношении причин конфликта на Украине.

В-третьих, так и не была единогласно согласована итоговая декларация из-за позиции Никарагуа.

Никарагуа отказалась подписывать даже нейтральную резолюцию

ЕС надеялся, что обещанные 45 миллиардов евро инвестиций к 2027 году сделают лидеров стран CELAC более сговорчивыми для определения "общей позиции по Украине". Но изначально три страны отказались подписывать итоговую декларацию (Куба, Венесуэла, Никарагуа), в которой осуждалась РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в итоге не удалось убедить Ортегу — истинного союзника Москвы.

Резолюция была опубликована с разъяснением, что Никарагуа отказалась ратифицировать документ, в котором упоминается "война против Украины".

Но и в опубликованной резолюции было записано, не как хотели европейцы с осуждением "агрессии РФ", а очень нейтрально:

"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность продолжающейся войной против Украины, которая продолжает причинять огромные человеческие страдания и усугубляет существующие слабости в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочку поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности", — цитирует EFE.

В резолюции также записано, что страны привержены "дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".

Украина — не единственный театр военных действий

Нынешний президент CELAC премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, подчеркнул, что Украина — не единственный театр военных действий или вооружённых конфликтов, уничтожающих жизни людей и экономики стран. В Латинской Америке это Гаити, поэтому ему непонятно "непропорциональное глобальное значение", придаваемое Западом Украине.

Президент Гондураса Ксиомара Кастро - следующий председатель CELAC, попросила саммит одобрить резолюцию, призывающую к прекращению блокады против Кубы и потребовала покончить с "пиратством и конфискацией активов", "потому что мы все подвержены риску того, что однажды обнаружим, что наши резервы заморожены в иностранных банках".

Лидер Гондураса призвала ЕС вернуть все незаконно захваченные Западом активы венесуэльскому народу и "устранить барьеры, мешающие нормализовать наши торговые отношения с братскими странами, такими как Никарагуа".

В этой связи президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, он обеспокоен "настойчивым стремлением (Запада) заменить Устав ООН и международного права так называемым "международным порядком, основанным на правилах", которые не обсуждались и, тем более, не были согласованы со всеми государствами".

За красивыми призывами ЕС скрывается грабёж Латинской Америки

По словам лидера Кубы, стратегического объединения с ЕС, о котором много говорилось ранее, не существует.

"Латинская Америка и Карибский бассейн не были реальным приоритетом для Европейского Союза", — заявил Диас-Канель.

Он предупредил, что "Латинская Америка и Карибский бассейн больше не являются задним двором Соединенных Штатов, "а также это не бывшие колонии, которым нужны советы, и мы не приемлем обращения с нами как с простыми поставщиками сырья".

"Мы независимые и суверенные страны, с общим видением будущего", — подчеркнул кубинский лидер.

Диас-Канель упомянул, что "колониальный грабеж и капиталистическое мародерство превратили Европу в кредитора, а Латинскую Америку и Карибский бассейн в должников", и что в настоящее время финансовая политика ЕС "продолжает создавать препятствия для развития" CELAC.

Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Силва заявил о том, что западные поставки оружия продлевают конфликт на Украине и отвлекают мир от борьбы с изменением климата.

Лула напомнил, что "война в сердце Европы" усилила голод и неравенство в мире и увеличила глобальные военные расходы. Он также высказался против санкций и блокад без поддержки международного права. Бразилию на Западе упрекают в том, что она уничтожает джунгли Амазонки — лёгкие планеты, и грозят ввести санкции.

Возмещение ущерба за геноцид индейцев

Латиноамериканцы предложили записать в резолюции саммита обязательство ЕС "морально, этически и экономически возместить ущерб" от разграбления их богатства и уничтожения (геноцида) коренных народов. В итоге резолюция ограничилась упоминанием, что вопрос был поднят, что подразумевает продолжение дискуссии.

Латинская Америка не хочет думать об Украине, а хочет развивать свою экономику и реализовывать соглашение о свободной торговле с ЕС.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР было заключено в 2019 году. Документ так и не вступил в силу из-за дополнительных требований со стороны некоторых европейских стран, в том числе Германии, которая требует "уважении прав коренных народов" и защиты тропических лесов. Бразилия на саммите отказалась подписать декларацию об этом. Лула считает данные тезисы неприемлемым, что это может ограничить "реиндустриализацию" Бразилии.

Латинской Америке нужны российские продовольствия, удобрения и топливо

ЕС стоит перед риском эскалации войны в регионе, бедность и социальная напряженность растут из-за безоговорочной поддержки прокси-войны, которую США ведут против России на Украине. Страны CELAC не хотят в этом участвовать, хотя бы потому, что получают из РФ главное — ресурсы. Если населению стран континента нечем будет заправлять автомобили и не из чего печь хлеб, то им будет не до разговоров об европейских инвестициях в зелёную экономику.

Символично, что в эти же дни о совместном заявлении не смогли договориться на встрече министров финансов стран G20.

"Мы всё ещё не нашли общего языка по поводу российско-украинской войны", — заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

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